El picante cruce entre Victoria Villarruel y Juan Grabois: "Ofendés a Dios", le dijo la vicepresidenta

La vicepresidenta Victoria Villarruel salió al cruce con el dirigente social Juan Grabois. "Tené dignidad", señaló la funcionaria al dirigente opositor.

Grabois publicó un largo texto en la red social X (antes Twitter) con críticas a la defensa del presidente Javier Milei a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. "Javier Milei, la defensa de lo indefendible revela el modo inviable en que opera tu gobierno: la culpa siempre es del otro, los malos son todos los que no están a favor tuyo y los que están a favor tuyo, aunque estén más sucios que una papa, pasan a engrosar 'las fuerzas del cielo'", escribió el dirigente social en un texto titulado "No hay peor ciego que el que no quiere ver".

En otro momento, Grabois hizo referencia a distintos hitos de la religión católica. "Una vez ofendiste al Papa Francisco y pediste perdón. Bien ahí. Ahora estás ofendiendo a alguien más grande que el Papa, estas ofendiendo a Jesús que tiene hambre y no le diste de comer, que tiene frio y no lo abrigaste... y "lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí”.

Esto despertó la ira de Villarruel. "Vos ofendés a Dios cuando tomás Su Santo Nombre en vano. Vos ofendés cuando usás a los pobres para lucrar con ellos y hacer política", comenzó la vice con su mensaje en X.

Grabois le contestó al presidente por su defensa a la ministra Pettovello.

"Vos ofendés cuando a personas rectas las acusás de conspirar contra el Presidente sabiendo que mentís arteramente. Dejá de usarnos a los católicos y a nuestra Fe para polemizar y existir políticamente", remarcó y cerró: "Tené dignidad Grabois".

El mensaje del dirigente social fue en respuesta al presidente Javier Milei, que defendió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por el escándalo que generaron los supuestos contratos truchos y los alimentos sin entregar.

"Los ataques a Pettovello revelan el modo miserable en que opera la política. Detectan una causa noble y detrás de ella arman una montaña de quioscos de corrupción", señaló Milei.