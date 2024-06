Un diputado de la UCR advirtió que el bloque no permitirá "privatizaciones irresponsables"

El oficialismo y los bloques dialoguistas arribaron a un acuerdo este martes en el cual se aceptó poner en tratamiento las versiones aprobadas en el Senado tanto de la Ley Bases como del paquete fiscal. Para el primer proyecto, esto implica que no insistirán en la reinserción de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) que sí estaban incluidas en el texto de Diputados. Para el segundo, el Gobierno logró las adhesiones suficientes para lograr que se incorporen los apartados de Bienes Personales y Ganancias.

Tras esto, el oficialismo mantuvo una reunión con los bloques aliados ya que el Gobierno los culpó por no poder reflotar las privatizaciones de las tres empresas mencionadas, a pesar de que fueron sus propios senadores los que quitaron esas firmas de la lista contemplada en la Ley Bases.

La Cámara de Diputados debatirá este jueves desde las 12 del mediodía la Ley Bases y el paquete fiscal. En el caso de la Ley Bases, el dictamen que consiguió 66 firmas, se limita a un texto de una carilla que plantea la aprobación del proyecto tal cual vino del Senado. En tanto, para el paquete fiscal, el dictamen incluye tres puntos de la redacción original y cosechó 27 firmas.

En ese contexto, MDZ Radio 105.5 FM dialogó con Fernando Carbajal, diputado nacional de la UCR por Formosa, para ultimar los detalles que se desarrollarán en la sesión. En principio, manifestó que "nosotros estamos tratando solamente las revisiones del Senado, es decir, la Ley Bases ya está aprobada. Lo que tenemos que hacer en Diputados es aceptar o rechazar esos cambios. En el caso de la Ley Bases, nuestra postura inicial fue la que finalmente se logró imponer y era que había que tomar todas las reformas planteadas por el Senado porque, en líneas generales, éstas constituían una mejora respecto a lo que salió en Diputados".

Este jueves se debate la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados.

"Fundamentalmente porque avanzaba en ponerle algunos límites más al Poder Ejecutivo y también porque limitaba las privatizaciones, que no es que no estemos dispuestos a discutirlas, queremos discutirlas, pero queremos discutirlas una por una y tener garantía de que no se repita el proceso que vivimos los 90', donde se privatizó sin controles y fue negocio para unos pocos y luego el Estado tuvo que terminar haciéndose cargo de todo de nuevo", añadió.

Y sostuvo que "nos pareció bien que se quitaran estas empresas de la consideración. Como finalmente primó, por lo menos en algún sector del oficialismo, la prudencia, aceptaron que lo que había que hacer era tomar la Ley Bases con la reforma del Senado y aprobarlo de esa manera. Esto es lo que hemos coincidido y es lo que seguramente se va a estar tratando y aprobando sin mayores complejidades".

Por otra parte, el diputado se refirió a cómo fue la interna del radicalismo respecto a las privatizaciones: "Así como escuché lo que decía Cornejo, hay otros que están en esa misma línea. Está muy bien que el gobernador Cornejo vaya privatizando todo lo que tenga estatal en su provincia, si esta es su intención, pero en el orden nacional tenemos nuestra propia mirada. Acá también había algunos correligionarios que planteaban esto, pero de hecho no hay una discusión tan profunda".

Fernando Carbajal advirtió que "lo que no queremos permitir son privatizaciones irresponsables donde lo único que hacen negocios son los grandes empresarios, y luego terminan devolviendo las empresas al Estado. Todo esto ya lo vivimos los 90', no es nada nuevo, y la verdad es que esto es lo que no vamos a permitir. Ahora, si el Gobierno tiene la posibilidad el año que viene de mandar propuestas de privatizaciones, por supuesto las vamos a considerar y si es en beneficio del interés general, las podremos acompañar".

