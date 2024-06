Presidentes latinoamericanos apoyan al gobierno boliviano tras el intento de golpe de Estado

El intento de golpe de Estado en Bolivia generó una ola de mensajes de apoyo a la república por parte de los presidentes de los países latinoamericanos. Desde sus cancillerías, oficinas de presidencia, o los propios mandatarios, todos repudiaron el accionar de la milicia boliviana. Hasta el miércoles por la noche Javier Milei no se había expresado.

Lula Da Silva, presidente brasileño, fue uno de los primeros en escribir su condena. "La posición de Brasil es clara. Soy un amante de la democracia y quiero que prevalezca en toda América Latina. Condenamos cualquier forma de golpe de Estado en Bolivia y reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo y la democracia de nuestro hermano país, presidido por Luis Arce".

Luis Lacalle Pou, del Uruguay, lo siguió: "Condenamos enérgicamente los hechos en desarrollo en Bolivia protagonizados por un sector de sus FFAA, que atentan contra su orden democrático y constitucional. Expresamos nuestra solidaridad con el legítimo gobierno del Presidente Luis Arce".

El paraguayo Santiago Peña condenó "las movilizaciones irregulares del ejército de Bolivia denunciadas por el presidente Luis Arce". "Hacemos un enérgico llamado a respetar la democracia y el Estado de Derecho", agregó.

El mensaje de Diana Mondino

"Desde Chile manifiesto mi preocupación por la situación en Bolivia. Expresamos nuestro apoyo a la democracia en el hermano país y al gobierno legítimo de Luis Arce. Condenamos enérgicamente la inaceptable acción de fuerza de un sector del ejército de ese país. No podemos tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia o en cualquier otro lugar", escribió Gabriel Boric.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, también dijo lo suyo. "La democracia contra el fascismo. El camino de América es el de la libertad. Somos tierra de libertad. Aquí no germinan las tiranías ni las dictaduras. Creo que la OEA debe crear en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sala de juzgamiento de personas que realicen golpes contra el voto popular", escribió.

Por parte de Dina Boluarte, de Perú, la oficina de Presidencia envió un mensaje: "El Perú condena enérgicamente el intento de ruptura constitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia. El Perú respalda al pueblo y al gobierno constitucional del presidente Luis Arce y rechaza todo acto que atente contra el orden democrático e institucional de ese país".

Los tres presidentes que decidieron aún no escribir al respecto fueron Javier Milei, Nicolás Maduro (Venezuela), y Daniel Noboa (Ecuador). Por parte de la Argentina quien sí habló fue su canciller, Diana Mondino. "Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", posteó.

Por su parte, en X, el expresidente argentino Alberto Fernández, expresó: "El levantamiento antidemocrático de algunas unidades del Ejército de Bolivia, solo merecen el más enérgico repudio. Mi respaldo incondicional al presidente Luis Arce y convoco a la defensa firme de la democracia. No permitamos que la voluntad del pueblo sea avasallada. Fuerza Bolivia!".