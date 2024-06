Ley Bases y paquete fiscal: el punto clave que acapara la atención de Alfredo Cornejo

En la previa al tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, ratificó su respaldo a las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei y enfatizó en que espera que ambas propuestas sean aprobadas definitivamente. En tanto, insistió en la importancia de que se restablezca la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y defendió la existencia de este tributo.

Este jueves los diputados volverán a tratar los dos proyectos oficialistas que vienen con media sanción del Senado. Ayer ambas iniciativas obtuvieron despacho favorable de comisiones y el bloque de La Libertad Avanza aceptó las modificaciones que introdujeron los senadores al proyecto de Ley Bases, pero insistirá en restituir el impuesto a las Ganancias y el régimen de Bienes Personales, con la redacción original del paquete fiscal que había obtenido sanción inicial de la Cámara Baja.

Para la aprobación de ambas propuestas, el oficialismo necesita del acompañamiento de votos opositores. En este sentido, un grupo de gobernadores de la UCR y el PRO se reunieron en la antesala de la sesión de mañana para cerrar filas y respaldar ambos proyectos de ley.

Cornejo participó de esta cumbre y destacó que “los diez gobernadores que provenimos de Juntos por el Cambio, de la UCR y del PRO, estamos poniendo énfasis tratando de que la Ley Bases y el paquete fiscal sean aprobados y apoyando al Gobierno a tener sus instrumentos para estabilizar la economía. Son leyes útiles y en todo este proceso hemos colaborado para que sean aprobadas”.

Resaltó que, si bien hay diferentes posturas entre los mandatarios provinciales respecto a algunos puntos, cuentan con un lineamiento general. “Estamos todos de acuerdo en que salgan las leyes. Alguno tiene diferencias con Bienes Personales, otros con Ganancias, pero diferencias que no ocultan, no tapan que el lineamiento general de que después de seis meses el Gobierno obtenga estas leyes”, expresó.

En este sentido, el gobernador mendocino reiteró su expectativa de que se restablezca la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, ya que la recaudación del tributo es coparticipable y las modificaciones dispuestas por la gestión nacional de Alberto Fernández.

En el Gobierno de Mendoza calculan que, manteniéndose el actual esquema de Ganancias, las arcas provinciales sufrirían una pérdida de 75 mil millones de pesos en recaudación de coparticipación nacional, un monto equivalente a una masa salarial y media.

“En general, la inmensa mayoría estamos a favor de impuestos progresivos. En el caso de Ganancias yo soy favorable por múltiples motivos. El primero de ellos es que debe ser uno de los pocos impuestos que aplica sobre el ingreso y no como el IVA que aplica sobre el consumo. Los países desarrollados tienen impuestos patrimoniales mucho más altos que la Argentina”, explicó Cornejo, defendiendo el Impuesto a las Ganancias.

Enfatizó en que “mi posición es favorable, fue siempre favorable y coherente totalmente con lo que en su momento votamos como rechazo cuando se hizo esa demagogia de eliminar la cuarta categoría por parte de (Sergio) Massa y el gobierno anterior”.

Otro de los temas relevantes de esta discusión legislativa tiene que ver con la propuesta de privatización de las empresas públicas. El Senado excluyó a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la nómina de compañías a ser privatizadas. Este punto formaba parte de la Ley Bases y lo que se acordó en comisiones es que este proyecto se apruebe en Diputados tal cual como se sancionó en el Senado.

Al respecto, Cornejo ratificó que “la Ley Bases en principio es tal cual como salió de Senadores. El paquete fiscal es con diferencias con respecto a lo que salió de Senadores y en líneas generales ratifica la aprobación de Diputados con algunas breves modificaciones. Las privatizaciones están en la Ley Bases y se aprobaría tal cual como viene del Senado”.

En tanto, el mandatario mendocino dijo que “creo que hay un amplio espacio para mayor sector privado, creo que es necesario, pero si no hay consenso no tiene sentido seguir insistiendo, este es un sistema republicano y si no salió aprobado en Senadores faltan números para eso”.

Convocatoria al “pacto de mayo” en julio

Días atrás el presidente Milei reiteró su objetivo de firmar con gobernadores el “pacto de mayo” y tras el frustrado intento de hacerlo el pasado 25 de mayo, fijó una nueva fecha tentativa para el 9 de julio, en Tucumán.

Sobre este punto, Cornejo adelantó que “nosotros estamos dispuestos a una reunión el 9 de julio pero todavía no hay ninguna invitación formal a esa reunión, ni siquiera está confirmado que se haga efectivamente”.

De todas maneras, confirmó que en caso de concretarse, él asistirá, pero remarcó que antes debería conocer cuáles serían los puntos del acuerdo. “Nadie puede firmar un acuerdo sin conocer cuáles son esos puntos. Si son los diez puntos que se presentaron el 1° de marzo en su momento, yo ratifico esos diez puntos”, aseguró.