"El pueblo convoca a defender la democracia", dijo el vocero de Evo Morales

Durante la tarde se difundió a través de canales de noticias bolivianos lo que está pasando en la puerta del Palacio Quemado en el país vecino donde militares y encapuchados abrieron con sus tanques las puertas del palacio presidencial e ingresaron. "Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército Boliviano. La democracia debe respetarse", expresó el presidente boliviano Luis Arce, mientras militares ocupaban la Plaza Murillo, en La Paz. MDZ Radio 105.5 FM y el programa Recalculando hablaron con Alex Contreras, exvocero del gobierno de Evo Morales y periodista boliviano quien contó los sucesos previos a que irrumpiera esta crítica situación.

"Bolivia está atravesando una situación muy delicada en cuanto a la situación económica, pero también con algunos atisbos donde, por ejemplo, el comandante del Ejército antes de ayer, vulnerando la Constitución Política del Estado en lo que señala las atribuciones de las Fuerzas Armadas, se presentó en un canal de televisión, amenazó al expresidente Evo Morales de que si se postulara otra vez lo detendrían, comparó a Evo Morales con Nerón porque según el General de Ejército el expresidente está dispuesto a hacer absolutamente todo por volver al poder, y una serie de adjetivos en respuesta a una aceptación que hizo Evo en un suplemento dominical donde había denunciado que el comandante del Ejército, el general José Zúñiga habría manifestado al expresidente Evo Morales, al presidente del Senado nacional, y a un senador de los productores de coca, que deberían golpearles, tumbarles, matarles. Esa es la denuncia que hizo el expresidente y el comandante del Ejército en esta entrevista hizo esta serie de declaraciones", explicó en detalle Contreras.

Agregó: "Eso está fuera de la Constitución. Al estar fuera de la Constitución, al estar declarando por encima del comandante de las Fuerzas Armadas, que es el presidente constitucional Luis Arce, se debería tomar una determinación, una destitución al comandante, pero ahora está amotinado, está insubordinado en la plaza Murillo y estamos esperando el desenlace que se puede dar en las próximas horas".

En cuanto a las intenciones del general Zúñiga el periodista expresó que "por las primeras declaraciones que se han escuchado, muy escuetas por cierto, ha manifestado que las Fuerzas Armadas no van a permitir que enemigos internos atenten contra la democracia y vuelvan al poder con una similitud de la declaración que hizo en esa entrevista de hace dos días. No habló de un golpe de Estado ni de otros temas. Lo que sí llamó la atención es que manifestó que se deben cambiar a algunos ministros, pero no se ha hablado mucho más. Mi opinión personal es que no se animarían a un golpe de Estado y menos a que Zúñiga se anime a ser presidente del Estado Nacional de Bolivia porque el pueblo boliviano no lo va a permitir. El pueblo boliviano en La Paz está reaccionando, a través de las organizaciones sociales está convocando a defender la democracia y esto se hace en las calles con bloqueos de caminos, de carreteras, etcétera".

En este sentido, Contreras remarcó la fuerza del pueblo boliviano al asegurar que conocen "el actuar de las Fuerzas Armadas a través de la historia de Bolivia y es disparar contra la población. Los últimos sucesos, por ejemplo, los de Sacaba y Senkata donde se asesinaron a más de 57 bolivianos y bolivianas, anteriormente en el Alto y en otras regiones del país. Sabemos que las respuestas de los militares son las balas como si estuvieran yendo una guerra, pero el pueblo boliviano tiene la capacidad de organizar y no vamos a permitir bajo ningún argumento que se vulnera la democracia en Bolivia".

"Primero tenemos que entender y ver el desenlace de esta insubordinación militar que es inusual en el país después de mediodía, en la tarde, en pleno centro de la ciudad de La Paz, también están encuartelados en Cochabamba, Santa Cruz y el Alto", aclaró Contreras y agregó: "Tengo entendido que después de las declaraciones que hizo Zúñiga, el presidente constitucional Luis Arce, debería posicionar a una nueva autoridad en el alto mando militar. Además, tengo la información de que por lo menos dos o tres ministros iban a ser cambiados. Esto es un golpe de timón que pretendía el presidente para superar precisamente esta crisis que está atravesando el país. Ante esa supuesta destitución se estaría realizando todo este amotinamiento y encuartelamiento porque hasta el momento el comandante de las Fuerzas Armadas es el general Zúñiga y aparentemente se trataría de eso, no de un golpe de Estado. Sabemos que Luis Arce no está en la casa grande del pueblo. Él tenía un acto con movimientos sociales en el Alto de La Paz. Debemos esperar".

Escuchá la entrevista completa: