Patricia Bullrich no necesitó agarrar su cartera para irse del PRO, donde la sucedería un exintendente macrista

"Finalmente, siempre es lo mismo. Están los de sangre azul y, luego, el resto. Entre los últimos estamos nosotros, que hagamos lo que hagamos siempre nos van a usar para que llevemos las sobras o hagamos de extras", expresa un dirigente alineado con Patricia Bullrich que se enteró sobre el posible desplazamiento de la excandidata presidencial de la cúpula partidaria.

En su lugar entraría Martín Yeza, otro que también podría sentirse de la misma manera que los bullrichistas. No es sangre azul, no es socio fundacional, no nació en la academia porteña, donde todo empezó, ni tampoco tiene líneas directas ni sanguíneas con los que terminaron abrazados a la conducción de Mauricio Macri.

El enroque entre Yaza por Bullrich como presidente de la Asamblea del PRO es una hipótesis que sobrevuela en los dos bandos. "Mañana se confirma todo", le confió a MDZ Jorge Triaca, quien nuevamente oficiará de anfitrión en su famoso quincho de la colectora de Panamericana, en la zona norte del conurbano. "Si pasa eso, se rompen todos los acuerdos preexistentes", lanzó un exsenador bonaerense y precandidato a intendente bullrichista.

A diferencia de otras oportunidades en las que ese ámbito sirvió para la unidad o candorosas fotos de armonía, en esta ocasión allí se juntarán solamente los amigos de Mauricio Macri, quien ya tiene definido sus acompañantes en la mesa nacional en las que estarán Soledad Martínez, Pablo Petrecca y el ya nombrado Martín Yeza, entre otros.

En donde ya está todo claro es en el ámbito provincial, en la que quedará como presidente Cristian Ritondo. Hace un mes, casi treinta miembros partidarios vaciaron el partido en contra de la conducción de Daniela Reich de Valenzuela, senadora provincial y esposa del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

El quincho de Jorge Triaca. Mañana estarán solo los macristas.

El jefe comunal es el único dirigente de peso territorial que se sumó activamente a apoyar la tesitura de Bullrich. Consultado sobre la nueva lista de unidad, pero en la que no se ve ningún miembro que haya estado con la actual ministra de Seguridad en la posible fusión entre el PRO y La Libertad Avanza, confirmó que no hay negociación posible entre ambos sectores luego del vacío partidario del mes pasado.

Si se pudiera recrear un diálogo entre un bullrichista y un macrista, la conversación sería la siguiente.

Bullrichista: -No nos quieren porque no somos sangre azul del PRO. Siempre tenemos que andar demostrando pero cuando logramos un objetivo nos vuelven a limar. Siempre eligen a los perdedores.

Macrista: -Cómo dicen eso (por Bullrich y Valenzuela inclusive) si a Patricia le dimos la presidencia del PRO, después pusimos a Daniela en reemplazo de Jorge Macri en la provincia. Ella fue nuestra candidata a presidente y terminamos deportando al desierto político a uno de nuestros socios fundadores (Horacio Rodríguez Larreta).

Bullrichista: -Es que Patricia demostró que era una aplanadora, se llevó puesto a todo el PRO, se constituyó en una figura nacional y es la mas convocante y, además, es la mejor ministra de este gobierno de Javier Milei.

Macrista: -Todos sabemos que todo lo que fue Patricia dentro de este espacio es porque Mauricio se lo dio y fue él el que se encargó todos los días de esmerilarlo a Horacio y poniendo a un montón de gente de su lado. Ahora se cree dueña de los votos y quiere negociar con los libertarios por todos nosotros.

Bullrichista: -Se enojaron por una actividad con Sebastián Pareja, que es un funcionario del gobierno de Milei, al cual Macri dice que hay que apoyar.

Macrista: -No. No nos enojamos por eso. Nos calentamos porque no consultaron a nadie sobre ese acto, que bien podría haber sido con otros mensajes internos. Pero no, prefirieron hacer un acto con el presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y delegado personal de Karina Milei. ¿Para qué lo hacen sino para armar su rancho propio para una alianza electoral?

Bullrichista: -Porque el propio Mauricio siempre quiso que Milei estuviese con nosotros y nosotros reafirmar el cambio. ¿Por qué se queja ahora?

Macrista: -Porque nadie se realiza en soledad, somos un partido político y es una locura que alguien negocie de manera personal o aislada con las fuerzas del cielo.

Así las cosas, la fractura expuesta en el PRO es algo inexorable. Y terminará de concretarse si el Gobierno tiene éxito en su proceso económico. Si eso no pasa, Patricia Bullrich continuará siendo ministra, pero con un poder más que recortado para negociar en nombre del PRO.