Ley Bases: La Libertad Avanza aceptó los cambios del Senado y no privatizará Aerolíneas Argentinas

Los diputados del oficialismo acordaron con la oposición "dialoguista" y aprobarán un único dictamen de la Ley Bases con los cambios que incorporó el Senado. Así, Aerolíneas Argentinas seguirá en manos del Estado y por ahora no se privatizará. La sesión para aprobar estos cambios será el jueves a primera hora.

También quedan afuera de los planes del Gobierno la venta de Correo Argentino y Radio Televisión Argentina, es decir, la Televisión Pública y Radio Nacional. Esto lo hará con el apoyo del PRO, el radicalismo, el bloque de Miguel Pichetto y la Coalición Cívica. Con esto esperan juntar una mayoría que seis meses después le de a Javier Milei su primera ley.

El dictamen cosechó 66 firmas del plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, que dirigió Santiago Santurio. Este lo firmaron La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal (HCF), salvo la socialista de Santa Fe Mónica Fein. Los diputados de la Coalición Cívica firmaron con disidencias.

En línea con Fein, ni el Frente de Izquierda, ni Unión por la Patria firmó un despacho propio. Tampoco lo hizo la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), que estuvo ausente. El peronismo tendrá mañana su reunión de bloque para fijar una posición. La mayoría de la bancada sostiene que no deben dar quórum y deben votar en contra.

Sin embargo, el oficialismo con los bloques que firmaron el dictamen tendría la mayoría suficiente para avanzar con la sanción definitiva de esta ley. El número llegaría justo, pero los 130 diputados estarán.

Con la aceptación de los cambios, se toman también las modificaciones en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que firmó el Senado dos semanas atrás. Allí se delimitó el alcance a los sectores "agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología que cumplan con los requisitos previstos".

Además, se aclaró que las empresas que adhieran a este régimen deberán contratar a proveedores locales en al menos el 20% de la inversión total destinada a proveedores.

Foto: Noticias Argentinas

La decisión de aceptar los cambios que impuso el Senado, algo que ayer adelantó Miguel Pichetto que iba a hacer su bloque, la adelantó el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, en el inicio del debate. "Nuestro bloque va a aceptar las modificaciones propuestas por el Senado", señaló y remarcó: "El debate ya se realizó, esto es aceptar o rechazar lo que vino".

En tanto, por le kirchnerismo habló el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que adelantó que la bancada justicialista mantendrá el rechazo al igual que lo hizo en anteriores oportunidades. "Esta ley no viene a solucionar los problemas, no resuelve la caída del PBI, la desocupación, los problemas de las pymes", señaló. Además, lanzó una amenaza: "Se va a terminar resolviendo en tribunales".

Por los dialoguistas habló Nicolás Massot (HCF), uno de los que, junto a Miguel Pichetto defendió que en Diputados se tomen los cambios del Senado en la Ley Bases. Sobre la eliminación de las empresas a privatizar y la continuidad de la moratoria previsional indicó que ambas medidas "formaron parte de un acuerdo de quórum para que esta ley fuera posible y eso en sí mismo para nosotros al menos tiene un valor". Además, "en términos jurídicos consideramos que ni siquiera fueron sujetos a votación ni en general”, justificó.

En nombre del PRO habló la bullrichista Silvana Giudici, que marcó la disidencia de la bancada que preside Cristian Ritondo. Insisten con privatizar Aerolíneas Argentinas porque "los argentinos no deben seguir pagando los costos de la mala gestión". Sin embargo esta posición no es mayoritaria y no tendrá ruedo. Además, deslizó que "varios radicales quisieran acompañar esa disidencia".