Denuncian a una funcionaria libertaria por "racismo institucional": de quién se trata

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció "racismo institucional" ante una decisión tomada por Iael Gueler, la directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Administración de Parques Nacionales (APN). Y es que la decisión tuvo relación a que los equipos de comunicación de cada parque no publiquen contenido sobre los festejos de año nuevo mapuche.

"Parques Nacionales prohibió a sus equipos publicar mensajes sobre las festividades Wiñoy Xipantv, del pueblo mapuche, e Inti Raymi, de los pueblos andinos, lo que hasta ahora era una costumbre. El racismo institucional se expresa en este tipo de decisiones. El Gobierno lo sabe", advirtieron desde CELS.

Es que Gueler había enviado un mensaje de Whatsapp la decisión de no difundir contenido audiovisual de los festejos: "Teniendo en cuenta que del 21 al 24 de junio es el año nuevo mapuche, se decidió institucionalmente instruir a los equipos de comunicación de cada parque que no se realice ninguna comunicación al respecto. Esto incluye tanto prensa como eventos y redes sociales".

"El negacionismo y racismo del Gobierno de Milei cae en estos absurdos. Sumado a la orden de semanas atrás donde prohíbe que se levante el Wenufoye o Símbolo Nacional Mapuche, el presidente Milei ordena esto mientras se envuelve al punto de enredarse en la bandera del Estado de Israel, bañada de sangre del pueblo Palestino que sufre una de las matanzas más feroces y que es condenada por el mundo entero", continuaron desde el Centro.

Iael Gueler pidió que no se difundan imágenes del festejo mapuche. Denunciaron "racismo institucional".

Además, agregaron que las "ordenes no tienen ni pies ni cabeza", y aseguran que "nadie obedecerá" las mismas, ya que "la ceremonia del Wiñoy Xipantv tiene un carácter intercultural porque es el mensaje del wajmapu, de la naturaleza, que indica el comienzo de la renovación de la vida. No es un mensaje particular al pueblo mapuche, es un mensaje a todos quienes habitamos este hemisferio. Para que celebremos y nos comprometamos con el conjunto de todas las vidas".

"Con el ixofijmogen, con la biodiversidad, con la protección de los ecosistemas que la propia institución Parques Nacionales dice estar comprometida. Y así lo entiende el personal de Parques que cada año comparte fraternalmente nuestras ceremonias", cerraron.