Escándalo en Praga: el Instituto Liberal desmiente haberle entregado un premio a Javier Milei

El Instituto Liberal de Praga, un laboratorio de ideas, desmintió haber entregado un premio al presidente Javier Milei. Desde la institución aseguraron que se trata de una noticia falsa difundida por antiguos dirigentes que llevan años sin tener vínculos con esa institución.



"Es prematuro conceder este premio a Milei", dijo Martin Pánek, director del Instituto Liberal de Praga, en declaraciones a la agencia internacional EFE. Además, su organización se ha distanciado del presidente argentino por estar en contra de algunas de sus políticas.



"Estamos en contra de sus medidas contra las drogas, el aborto y las manifestaciones públicas. Nosotros estamos a favor de la legalización de la marihuana y del aborto", agregó Pánek.



Jiri Schwarz, fundador del Instituto Liberal y ahora rector de la Universidad Anglo-Americana en Praga, indicó la semana pasada que Javier Milei recibiría este lunes el galardón anual que otorga esa institución, un anunció que ha sido rotundamente desmentido.



"Este mensaje está siendo difundido en nuestro nombre sin autorización por personas que no han participado en las actividades del Instituto Liberal durante varios años, no tienen ningún cargo en el Instituto y no tienen derecho a hablar en su nombre", señaló el Instituto Liberal de Praga en un comunicado publicado en su página web.



"Ese señor es un mentiroso", dijo Pánek con respecto a Schwarz, y ahora su organización estudia si interpone una denuncia.



"No tenemos nada que ver con ese evento, ni participamos en él", concluyó el director del instituto liberal checo.



El Instituto acusa a Schwarz de organizar falsamente el acto bajo el nombre de la institución, que se autodefine como el laboratorio liberal de ideas más antiguo de la República Checa.



De hecho, el Instituto asegura que el galardón del año 2024 ya fue concedido al arquitecto Alain Bertaud.



El Instituto Liberal se distanció en su nota de la visita y los actos que Javier Milei celebró este lunes en Praga y llegó a pedir a los "organizadores" que no usen ni el nombre, ni el logo ni ningún otro elemento que pueda asociarse con la institución.



Durante su estancia en Praga, Javier Milei se reunió este lunes con el primer ministro checo, el conservador Petr Fiala, y con el jefe de Estado, el general retirado Petr Pavel.

Javier Milei recibiendo la distinción. Foto: EFE

El comunicado completo

"Ha habido informes en los medios de que el Instituto Liberal entregará el Premio Anual 2024 a Javier Milei. No es verdad. Este mensaje está siendo difundido sin autorización de nuestra parte por personas que no participan en las actividades del Instituto Liberal desde hace varios años, no tienen ningún cargo en el instituto y no tienen derecho a hablar en su nombre.

El director del instituto, el consejo académico, el director de investigaciones, el economista jefe y otras personas que realmente han participado en el funcionamiento del instituto en los últimos años no están de acuerdo con la premiación de Javier Milei. Al fin y al cabo, el premio anual para 2024 ya ha sido entregado: lo recibió Alain Bertaud.

No podemos influir en si Javier Milei vendrá a Praga ni en la forma que tomará el evento prometido, así que no nos contacte si tiene preguntas sobre este evento. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a los organizadores para que dejen de asociar el evento con nuestro nombre de cualquier manera y no utilicen el nombre de nuestro instituto, el nombre de nuestros proyectos o nuestro logotipo e identidad corporativa, incluso en una versión desactualizada, y para decirle lo mismo a los socios de medios del evento.

También informamos a todos nuestros seguidores que, aunque tuvimos que cambiar el dominio y mudarnos de las oficinas debidamente alquiladas en la calle Jungmannova, continuamos con nuestras actividades y nuestros proyectos, especialmente la escuela de verano y la Operación Kyselác, no son de ninguna manera. en peligro. Podemos asegurarle que sus contribuciones a nuestra actividad general, así como sus contribuciones a nuestra misión humanitaria en Ucrania, están completamente seguras y servirán al propósito para el cual las envió.

Hemos esperado hasta hoy con esta opinión, porque hemos intentado hasta el último momento estar de acuerdo con el doc. Schwarz, que organiza falsamente el evento bajo la bandera del Instituto Liberal. Sin embargo, no es posible llegar a un acuerdo con él".