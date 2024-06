El PJ oficialista se impuso en las elecciones de Río Cuarto

El candidato del PJ oficialista Guillermo de Rivas se impuso este domingo en las elecciones realizadas en la ciudad de Río Cuarto, la Capital alterna de la provincia de Córdoba, con un récord de baja participación por parte de los sufragantes.

Con el 90% de las mesas escrutadas, el ex secretario de Gobierno obtuvo el 37,05% de los votos, seguido por el radical Gonzalo Parodi (24,29%) y la ex diputada Adriana Nazario, última pareja del fallecido ex gobernador cordobés José Manuel De la Sota, que obtuvo el 21,23%.

En cuarto lugar se ubicó Mario Enrique Lamberghini, del Partido Libertario, que tuvo el 6,84% de los sufragios aún cuando no fue ungido con el sello de La Libertad Avanza ni reconocido por el mismo presidente Javier Milei. Sin embargo, este candidato figuraba en su casillero de la boleta única con una imagen de un león.

Solo el 55% del padrón emitió su sufragio este domingo en las elecciones que se desarrollaron en Río Cuarto. Foto: @Fenzo97

Es de destacar que la muy baja participación del total de electores habilitados para emitir su voto este domingo. Según se confirmó, solo emitió su sufragio el 55.26% del padrón.

El ex gobernador de Córdoba y ex candidato presidencial, Juan Schiaretti, felicitó al candidato oficialista con un posteo en la red social X. “Quiero expresar mis saludos a todos los habitantes de Río Cuarto, que una vez más asistieron a las urnas para elegir su intendente en una jornada cívica ejemplar”, señala el mensaje.

Y continuó: “Felicito al intendente electo, quien, por sus cualidades y visión, interpretó el camino a seguir desde el municipio, y a todos los candidatos que participaron en esta contienda electoral”.

“Este triunfo demuestra que el excelente trabajo del Gobernador @MartinLlaryora, junto a los intendentes, tiene el reconocimiento de la sociedad. ¡Mis felicitaciones! Deseo a todos los riocuartenses más progreso, trabajo y bienestar”, cerró su posteo Schiaretti.

Del mismo modo, la senadora por la provincia de Córdoba, Alejandra Vigo también felicitó al intendente electo de la ciudad de Río Cuarto. "En una gran jornada nuestra capital alterna Rio Cuarto eligió intendente para un nuevo período. Felicitaciones @guillederivas por los resultados y todo mi reconocimiento al gobernador @MartinLlaryora por sostener una gestión conjunta entre provincia y municipios. ¡Felicitaciones a los y las riocuartenses!".

Ahora, Guillermo De Rivas tendrá apenas una semana de transición teniendo en cuenta que la asunción de autoridades será el próximo 2 de julio.