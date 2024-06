El sector industrial mendocino mira con buenos ojos la aprobación del RIGI en la Ley Bases

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado por el Congreso, está pendiente de sanción definitiva y promulgación. Este régimen especial ha causado un gran debate sobre su impacto en la industria local. Julio Totero, director de IMPSA y representante de ASINMET, comentó sobre la situación en MDZ Radio 105.5 FM. Aseguró que cuando hay incertidumbre, no hay inversiones y cuando hay certidumbre, como la que brinda el RIGI según su parecer, se puede invertir en estas condiciones. Es así que el empresario aseguró que la aprobación del Régimen "es una buena noticia".

"Cuando se anunció el RIGI generó mucha expectativa en algunos sectores inversores y todo aquel que iba a invertir dejó de hacerlo hasta que saliera el RIGI. Producto de eso hace varios meses que no hay inversiones", aseguró Totero y agregó que "una vez que salga, habrá que esperar y ver cómo nos acomodamos quienes formamos parte de la provisión de las grandes inversiones. Tenemos que ver si esto nos empuja hacia arriba, o no".

En este sentido Totero explicó que "las observaciones que se hicieron oportunamente tenían que ver con la integración de la cadena de valor a estos grandes proyectos. Es una buena noticia que haya salido el RIGI porque como estábamos no se podía seguir. Sin inversiones, el trabajo es cero. Con el RIGI seguramente algo más de trabajo del que tenemos hoy, habrá", aseguró.

Para el empresario, que se apruebe el RIGI es positivo y puede ayudar a la industria "porque vamos a tener más certeza sobre las reglas de juego que rigen en la Argentina. Como dice el dicho, lo perfecto es enemigo de lo incierto. Cuando las cosas son inciertas, no hay un buen desenvolvimiento de la economía". Según Julio Totero, hay que "comenzar a trabajar en el plan post RIGI, que ya está aceptado, va a ser ley seguramente".

Al respecto, hizo una enumeración de tareas y prioridades: "En primer lugar, hay que empezar a compensar los desequilibrios que manifestamos en relación a un proveedor extranjero y que tengamos algunos beneficios en nuestro país. Por ejemplo, que nos eliminen las tasas para importar bienes, o materias primas para producir un bien de capital del país". Lo segundo: "Eliminar las distorsiones. Por ejemplo, el Asist Cred, este sistema de recaudación a través de los depósitos bancarios, que los eliminen". Lo tercero son los impuestos a los créditos y a los débitos bancarios: "Esto es injusto. Esto no pasa en ningún lugar del mundo y acá lo tenemos desde el año 90 y algo".

"Yo creo que vale la pena invertir en los recursos naturales: el petróleo, el gas, la minería. Ahí hay una gran oportunidad, Argentina lo necesita, el mundo necesita este tipo de materias primas, pero acá es donde hay que jugar con la industrialización en la mayor medida posible, en el desarrollo de las comunidades que estén en los entornos de cada uno de estos proyectos", expresó Totero e insistió en que "los beneficios que da la Ley Bases y el RIGI son importantes", aunque "habrá que trabajar un poquito más en todo lo que es la parte laboral, hay algunas cosas que ajustar".

A su vez, aseguró: "Lo que no debería pasar es no aprovechar esta oportunidad que tiene la Argentina de desarrollar sus recursos naturales de manera sostenible, como corresponde, como se hacen los países desarrollados del mundo que desarrollan toda su cadena de valor. Esta es la oportunidad que nosotros podemos perder". En esta misma línea apuntó: "Ese es el desafío que hay por delante, sin complicarle la vida a los inversores. Complicaciones al inversor, no queremos. Queremos empresas desarrolladas, que presten servicios de calidad, que compitan con el mundo. Mendoza tiene un entramado industrial apto para avanzar en estos procesos".

Totero añadió que "en la medida en que desarrollemos gran parte de la cadena de valor, mayor cantidad de puestos de trabajo vamos a generar. Las inversiones cuando llegan, generan empleo. Lo primero que hacen las empresas cuando vienen a invertir es alquilar una oficina, en la oficina hay secretarios, secretarias, personal de vigilancia, alquiler de camionetas, comida, ropa, hoteles, restaurant, más allá de la inversión en sí misma, en los fierros que hace falta poner para montar una fábrica. Hay un desarrollo natural por esa inversión".

A propósito de la industria local aseguró que las "Pymes industriales, sobre todo del sector que yo más conozco que es el metal mecánico, tienen un alto grado de desarrollo y una historia bastante rica compitiendo en el mundo. En la década de los 90, nuestros empresarios que fabricaban máquinas para la agroindustria vendían máquinas en Europa. Las capacidades están, solo que los vaivenes de nuestra economía no nos permiten mantener una línea por encima de los niveles de flotación como estamos hoy". Totero agregó que no existe una gran diferencia entre "la tecnología que disponen en Europa y la tecnología que disponemos nosotros. La gran diferencia está en la posición estratégica, que estamos lejos de los grandes mercados, a veces tenemos mercados de menor volumen. Ahí tenemos algunas desventajas, pero podemos competir tranquilamente con cualquier punto del mundo excepto con China".

Finalmente, se refirió a IMPSA y dijo que , luego del RIGI "seguramente van a aparecer inversores del sector energético, que es estratégico para el país, y lo va a tener a IMPSA como jugador central en este negocio de la energía, que me parece que va a ser uno de los grandes jugadores en este régimen de inversiones".

Escuchá la entrevista completa: