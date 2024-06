Paritarias: el reclamo de los gremios y a qué apunta el Gobierno

El lunes 24, como anunció el Gobierno, comenzará una nueva discusión salarial con los gremios estatales. Ante una inflación que según números oficiales no fue tan acuciante como los meses anteriores, los sindicatos apuntan a una "recomposición salarial por lo adeudado tras la devaluación de diciembre pasado y que sea en blanco" además de resaltar que hay que resolver aspectos sectoriales. El Ejecutivo, por su parte, comenzó conversaciones con algunos representantes sindicales para poder trabajar en conjunto una propuesta y evitar posibles conflictos.Hay normas aprobadas por la Legislatura, que serán discutidas en la mesa paritaria por parte de los gremios y además, varios dirigentes adelantaron a MDZ que no aceptarán posibles "adicionales" atados a la presencialidad como es el ítem aula en Educación.

La primera reunión será el próximo lunes, después del fin de semana de cuatro días que comenzará este jueves. Ese día, los representantes paritarios oficiales tendrán tres encuentros con distintos gremios: el SUTE, que representa a los docentes de escuelas de gestión estatal pero cuya paritaria repercute en las escuelas privadas; ATE, que representa a la Administración Central y a los no profesionales de la salud y AMPROS, que parita por los profesionales de la salud.

En Casa de Gobierno confirmaron a MDZ que se está trabajando en una propuesta con los sindicatos pero sin dar detalles porque aún no está cerrada. Algo se sabe: la inflación oficial fue del 4,4% por lo tanto los sindicatos apuntan a que lo ofrecido sea mucho mayor a ese porcentaje y en ese sentido hablan de "recomposición salarial" por "lo adeudado tras la devaluación" de diciembre último cuando asumió el actual presidente Javier Milei.

El titular del ATE, Roberto Macho, sostuvo ante este diario: "Las liquidaciones del último acuerdo salarial no estuvieron hecha como se había acordado. Se tuvo que hacer un acta interpretativa para que se solucionara por planilla pero eso no ocurrió, no se pudo salvar. Eso es uno de los puntos que tenemos que solucionar". El dirigente gremial aseguró además, que pondrá sobre la mesa algunas leyes aprobadas por la Legislatura a pedido del Ejecutivo que debieron ser "discutidas en paritarias". En ese sentido, afirmó que "la caja de seguridad mutual se va a cerrar. Se venden los muebles. ¿Qué pasará con los empleados?", agregó.

Roberto Macho, titular de ATE

A eso, sumó que la oferta salarial debe ser "en blanco" y que no aceptará "ningún ítem atado a la presencialidad del trabajador como el ítem aula". En ese sentido, hay que recordar que en medio de la conciliación obligatoria que llevaron adelante esta semana el Gobierno y los judiciales hubo una propuesta en ese sentido,que fue rechazada por los sindicatos.

La titular de Ampros, Claudia Iturbe, también reclamó "recomposición salarial" y volvió a insistir sobre un tema muy preocupante. "Siguen emigrando profesionales de la salud. Esto es muy grave", aseguró. En ese sentido, cuestionó la reciente ley aprobada en la Legislatura para los licenciados en enfermería. "Que vulnera derechos, como la mayoría de las normas del paquete que salud, que se ha aprobado sin el consentimiento de los profesionales de la salud, perjudicándonos y perjudicando la salud pública", explicó. "El dinero que era para Portezuelo del Viento, debería usarse también para la infraestructura de los hospitales. Hay que ver cómo está el Notti", dijo.

La titular de Ampros, Claudia Iturbe

En tanto que el secretario gremial del SUTE, Gustavo Correa, expresó: "Hay que recuperar la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido todos los trabajadores de la Educación". En ese sentido, sostuvo que "tiene que crecer el piso salarial y recuperar el poder adquisitivo en toda la escala saalrial". Además, hay algunos temas puntuales que el SUTE quiere resolver en la mesa paritaria: "Hay 2.700 docentes que cobran cláusula de garantía y se están por jubilar y eso es un problema porque las cláusulas no son remunerativas ni bonificables". agregó. También apuntan a resolver asuntos vinculados al ítem zona.