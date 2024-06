Juicios por jurado: "Es un sistema que ha venido para quedarse en Mendoza"

Senadores aprobó por unanimidad la ley de ampliación de juicios por jurado, una de las tantas reformas en seguridad que promueve el gobernador Alfredo Cornejo y el oficialismo dentro de la Legislatura. El proyecto, que ya fue enviado al Ejecutivo para su promulgación, incluye dos nuevos delitos que son el homicidio simple y el robo agravado por lesiones. El subsecretario de Justicia de la Provincia, Marcelo D'Agostino dio detalles en MDZ Radio 105.5 FM del funcionamiento de estos juicios desde que comenzaron a implementarse en la provincia en el año 2018, y qué perspectivas existen con esta ampliación.

D'Agostino aseguró estar muy conforme, ya que se trata de "una iniciativa del Poder Ejecutivo dentro de las iniciativas que fueron enviadas en el marco de las leyes del Ministerio de Seguridad y de Justicia, presentadas en su momento por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus". El subsecretario recordó que los juicios por jurado vienen "desde el año 2018, que se comenzó con los homicidios calificados que son los más graves, que tienen pena de prisión perpetua. Luego se avanzó hacia otros delitos: abuso sexual seguido de muerte, homicidios en ocasiones con motivos de robos".

Lo que aprobó el Senado amplía el catálogo de delitos que se aplican al sistema de juicio por jurados "avanzando hacia los homicidios simples y los robos agravados por lesiones graves o gravísimas. Esto implica un avance importante respecto de un sistema que ha venido para quedarse en Mendoza que tiene una ley modelo, que es vista a nivel nacional. El funcionario comentó que esto es así, entre otros motivos, "porque establece la paridad de género respecto de los jurados que son 12, 6 mujeres y 6 varones. Algo muy importante es la unanimidad al momento de determinar la culpabilidad o la inocencia de la persona que ha sido acusada. Esto es muy importante porque trae cuenta la posibilidad de deliberación que tienen que tener los jurados".

"Llevamos 45 juicios realizados en la provincia de Mendoza con total éxito. Respecto a la puesta en funcionamiento del sistema, tiene sus complejidades debido que hay que citar a los jurados, hacer un sorteo anual. Una vez que hay un juicio específico hay que hacer un sorteo específico, y de todo ese sorteo anual que se hace entre las personas que están en condiciones de ser jurados. Todo ese procedimiento concluye en un veredicto por parte de los jurados respecto de la culpabilidad o inocencia. Luego es el juez técnico que dirige el proceso el que está encargado de aplicar o no la pena de acuerdo a lo que ha decidido el jurado conforme a la prueba que se le ha ofrecido", explicó D'Agostino.

Por otro lado, el subsecretario aseguró que "la estructura existe porque esto se va a ir trabajando en conjunto con la oficina de juicios por jurados del Poder Judicial que es quien tiene a su cargo la puesta en funcionamiento con todas las complejidades que recién les comentaba. Por eso se está haciendo un trabajo de ampliación, serio y acordado de modo tal que no colapse". Además "se está dando un fenómeno que no es menor y es que existen muchos abreviados. Eso significa que, al momento de la implementación de juicio por jurado hay un juez técnico, que es el director del proceso y determina las cuestiones jurídicas entre la Fiscalía y la defensa. Por ejemplo, determinar cuál va a ser la prueba que se le va a mostrar al jurado en el momento del juicio. Eso se define sin la presencia del jurado una vez que se determina la teoría del caso, es decir, la teoría que tiene la Fiscalía respecto a la culpabilidad de una persona o por qué está solicitando la condena sobre las pruebas que va a ofrecer y otro tanto la defensa. Luego, el jurado es el juez de los hechos. O sea, determina la culpabilidad o inocencia sobre la base de la prueba. Para ello no se requieren conocimientos técnicos jurídicos, sino que se requiere sentido común", detalló Marcelo D'Agostino.

A esta explicación, agregó que los juicios técnicos y las audiencias no son simultáneas y pueden durar meses. "A lo mejor hay una audiencia un día, a la otra semana otra. En promedio los juicios por jurados duran tres días. Es rápido porque ya se han realizado anteriormente estas audiencias entre las partes técnicas que ya determinan cuál es la prueba que va a ser ofrecida al jurado", dijo D'Agostino y finalizó: "Es perfectamente atendible por parte de la oficina y no requiere mayores recursos desde el punto de vista económico, porque es la misma oficina que recepta más juicios. Es perfectamente realizable y aparte se ha coordinado de ese modo".

Escuchá la entrevista completa: