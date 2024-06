Las desopilantes respuestas de Javier Milei en X: qué almorzó, qué dibujito le gusta y cuál es su cantante favorito

El presidente Javier Milei se mostró muy activo en redes sociales este martes al mediodía y respondió preguntas de usuarios de X sobre sus gustos musicales, preferencias gastronómicos y consumos culturales.

Mientras almorzaba "un bife de lomo muy jugoso" con agua mineral, según detalló, Javier Milei dedicó algunos minutos de su jornada laboral a interactuar con sus seguidores. Tras recomendar la versión de "Layla" protagonizada por Jeff Beck, Eric Clapton, Jimmy Page, Charlie Watts & Bill Wyman, Milei dio pie a un breve intercambio con libertarios y críticos.

"Mejor canción para arrancar el día?", preguntó el usuario Francisco de Vitoria, a lo que el mandatario respondió "Here comes the Sun", de los Beatles. También reveló que su serie preferida es Los Simpsons, específicamente "el capítulo en el que Homero se come el pez globo" y aclaró que su película predilecta es "Los crímenes de Oxford".

En el que Homero se come el pez globo... — Javier Milei (@JMilei) June 18, 2024

Sobre su pasado como jugador de fútbol, un usuario le consultó cuál es, para él, el mejor aquero de la historia del fútbol argentino, a lo que Javier Milei respondió de manera contundente: Fillol.

Por su parte, reveló que tiene intenciones de asistir al recital que brindará Paul McCartney en el Estadio de River Plate el próximo 5 y 6 de octubre, aunque aseguró que "la mejor banda de rock" son los Rolling Stones. Dedicó elogios también a Nino Bravo, Elvis Presley y a Luciano Pavarotti.

No faltaron los cuestionamientos a su gestión, y a pesar de las críticas, el jefe de Estado también hizo eco de los comentarios negativos. "De solucionar problemas nada?", le recriminaron a lo que rápidamente envió a la usuaria a ver "como viene la tasa de inflación".

Si... De 7 a 13 y de 14 a 23... — Javier Milei (@JMilei) June 18, 2024

En la misma línea, luego de que le demandaran la baja de impuestos, respondió: "El día que sepas de equilibrio general, entiendas cómo se determina la presión fiscal y hagas palotes en temas monetarios te darás cuenta que lo estamos haciendo. Lee y volvé".

Respecto a su administración reveló que su horario laboral es "de 7 a 13 y de 14 a 23", luego de que el usuario @HAGOVfungi lo mandaran a trabajar, al tiempo que reafirmó "la calidad" de su equipo de colaboradores.