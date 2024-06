Una encuesta revela qué hará la ciudadanía si Javier Milei no cumple con sus expectativas

Una encuesta realizada por la consultora Taquion indaga, entre otros aspectos relevados, acerca de la esperanza y desesperanza que tiene la ciudadanía para que mejore la situación socio-económica del país luego de seis meses de que Javier Milei asumió como presidente de la Nación.

El monitor nacional titulado "Sin mirar atrás: opiniones y comportamientos de los argentinos en la era Milei" fue llevado a cabo entre el 29 de mayo y el 3 de junio de 2024. Con con la participación de 1.508 personas mayores de 18 años de todo el territorio nacional con acceso a internet y redes sociales.

En uno de los apartados, el estudio pregunta cuánto tiempo está dispuesta a esperar la población para ver mejoras en los indicadores económicos y sociales.

El 56% está respondió que puede aguardar, al menos, hasta fin de año. A su vez, hay un 37% que declara no tener paciencia (o haberla perdido). De forma desglosada, el 28% optó por la opción "todo el mandato", 16% "hasta las elecciones legislativas", 12% "hasta diciembre de este año", 7% "hasta octubre de este año", 14% "ya esperé pero no cumplió", 23% "no estoy dispuesto a esperar al Gobierno".

Fuente: Consultora Taquion.

En lo que respecta a qué acciones estaría dispuesta a llevar la gente que participó en el caso de que Javier Milei no termine cumpliendo con sus expectativas en el tiempo indicado previamente, el 31% "no lo volvería a votar", 17% "le exigiría a la oposición que se involucre de una manera más activa", 16% "sería más activo mostrando las falencias del Gobierno en las redes sociales", 16% "participaría de movilizaciones para mostrar mi descontento", 12% "no haría nada", 6% "me iría del país" y 2% otra alternativa.

Fuente: Consultora Taquion.

En tanto, en lo que respecta al rol de Javier Milei en la política Argentina, el 28% lo califica como un "reformador necesario", el 23% como un "demagogo que explota el descontento social" y el 16% como un "revolucionario". Finalmente, el 10% lo considera un "catalizador de cambios" y otro 10% "una figura anecdótica sin impacto duradero".

Fuente: Consultora Taquion.

