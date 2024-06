La Iglesia organiza una misa por los comedores y desafía al Gobierno

Curas villeros y de barrios populares organizarán este miércoles una misa en reconocimiento a las madres que trabajan en comedores y merenderos comunitarios. La misma se llevará a cabo en La Matanza y estará a cargo de monseñor Oscar Ojea.

Esta será la tercera misma consecutiva que se desarrollará en los últimos días. Una de ellas generó mucha polémica, ya que se vio a un grupo de personas cantando en contra del Gobierno de Javier Milei. Por este hecho muchos referentes de la Iglesia tuvieron que salir a pedir disculpas.

El propio Jorge García Cuerva, arzobispo, salió a hablar al respecto: "La misa es algo sagrado porque está en las entrañas más profundas de la fe de nuestro pueblo. Aquí venimos a alimentarnos de unidad, de fraternidad, de paz. Por eso no está bueno usar la misa para dividir, para fragmentar y partidizar".

Y agregó: "Tampoco está bueno contar con la buena fe de quienes participan de la eucaristía o de los sacerdotes a los que se invita a presidirla para que después pase lo que ha pasado en estos días".

Oscar Ojea será el encargando de liderar la misa en La Matanza. El monseñor aclaró que no invitará a ningún político: La misa es en reconocimiento a la abnegada tarea de las cocineras de los comedores populares, no contra algo o contra alguien. No tenemos pensado invitar a ningún político porque no queremos que algo tan propio del ser humano, que no pertenece a ningún sector político en particular, sea usado de ningún modo; estamos hablando de algo superior que tiene que ver con la comida que necesitamos todos, tengamos la ideología que tengamos”.