Un sector de empresarios mendocinos destacó lo ocurrido con la Ley Bases y le pidió “equilibrio” al Gobierno

Un sector que nuclea a empresarios mendocinos se refirió a la aprobación de la Ley Bases en el Senado esta última semana. Lo hizo a través de un comunicado firmado por el presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Daniel Ariosto, quien aseguró que "aunque no finalizó el proceso, tanto la sociedad como los distintos mercados reaccionaron positivamente porque las instituciones lograron cumplir con su tarea".

"La democracia se respeta, sobre todo. Es muy importante el debate de nuestros representantes y los aportes que puedan hacer a un proyecto con medidas económicas que confeccionó el Gobierno nacional, votado ampliamente. Vamos más allá. El republicanismo está enunciado en el primer artículo de nuestra Constitución Nacional y es gracias a eso, que entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo existe la oportunidad de construir las mejores herramientas para reactivar nuestro país. En ese punto, vimos esta semana que se desarrolló una jornada importante para nuestra vida, independientemente de lo que pasara afuera", subrayaron.

"Por supuesto que las negociaciones siempre dan lugar a suspicacias y manejos en ciertos aspectos reñidos con la Ética, pero nada fuera de lo esperable del juego democrático. Senadores aprobó el proyecto que pasó a Diputados y el juego democrático sigue. Y aunque no finalizó el proceso tanto la sociedad como los distintos mercados reaccionaron positivamente porque las instituciones lograron cumplir con su tarea", indicaron

En tanto, desde la UCIM hicieron mención a lo ocurrido en las afueras del Congreso, donde se registraron múltiples incidentes en el marco de las protestas llevadas a cabo mientras se realizaba la sesión. "Otra cosa es lo que pasó afuera. Muchos violentos, mezclados con ciudadanos que se movilizaron en rechazo a las medidas que se trataban, hicieron del día, una jornada tristemente memorable. El pueblo tiene derecho a marchar, movilizarse y expresarse, por distintos métodos para manifestar su disconformidad. Nada, absolutamente nada en esta sociedad justifica la agresión, ni verbal, ni física, hacia otras personas o a edificios que nos pertenecen a todos. Una sociedad injusta, como lo es la argentina, debe encontrar soluciones por canales democráticos. De otra manera, los justos reclamos generan rechazo por parte del resto de los ciudadanos. Muchos empresarios pymes que estarán desesperados por el miedo a perder su actividad y la de la gente a cargo, no salen a romper nada, por nombrar algún sector que también la pasa mal".

A modo de crítica, Ariosto continuó: "Habrá que buscar un equilibrio. El Gobierno, ajustar su mirada social que en estos días quedó en evidencia con el tema de los alimentos, por ejemplo. No provocar desde el discurso a quienes padecen el ajuste en mayor medida y tratar de aminorar el impacto de sus objetivos, sin ser tan lineales en la aplicación de las medidas, quizá resignando plazos de sus resultados".

También pidió "insistir en la educación de nuestro pueblo y desarticular las 'organizaciones' que incitan a la violencia y buscan, con el caos, ganar espacios de poder que terminan con manipulación y extorsión de los que nada tienen que perder".

Se registraron disturbios en las afueras del Congreso.

"A 40 años de democracia, y con algunos ejemplos que aún en democracia hemos sufrido, sabemos que no queremos más violencia. Que no queremos a argentinos peleando con argentinos. Que nuestro sistema, que tanto nos costó recuperar y mantener, no puede dar lugar a actitudes ajenas a la civilización", puntualiza el escrito.

"Para eso, debemos tender a una economía más justa, dando oportunidades para la reactivación, estimulando las actividades productivas y comerciales, promoviendo la actividad privada para generar trabajo y oportunidades de sustento a quien hoy no la tienen. También, nuestros representantes deben esforzarse en representar (valga la redundancia) los intereses de todos los sectores y demostrar, activamente, que este sistema es viable, deseable, eficiente", aporta.

"Castigar a los instigadores y promotores de esta violencia también debe ser una medida a tomar, para desalentar estas acciones, con justicia y sin excesos. Es una tarea difícil la que estamos emprendiendo. Estamos haciendo muchos sacrificios, gran parte de la sociedad y seguramente, vendrán muchos más pero finalmente, necesitamos ordenarnos y con prueba y error, ir encontrando el camino", reza el comunicado.

"No es con negociados de espaldas a la gente o rompiendo todo que encontramos la salida. La Argentina necesita del virtuosismo, la responsabilidad, el trabajo intensivo y la mejor intención de parte de todos. Podemos hacerlo. Es urgente", cierra el documento de la UCIM.