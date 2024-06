Javier Milei está feliz mientras la crisis aparece en lugares insospechados

Javier Milei está feliz. Se le nota en la cara, se le nota en los gestos. Quedó claro en la cumbre del G7, donde estuvo codeándose con los líderes más importantes del mundo y sus ojos le brillaban. Extraña cualidad de los últimos presidentes argentinos, que dan cátedra al mundo de lo que tienen que hacer y al pararse frente a sus pares de las potencias tienen la misma cara que los chicos que ven a Lionel Messi en la fila antes de salir a la cancha. Lo mismo le pasaba a Alberto Fernández, ya sea con Joe Biden o Vladimir Putin.

Hay que ver con qué impronta irá Milei a China en julio para reunirse con Xi Jinping, después de las duras críticas que lanzó durante la campaña a ese país. Ya sabemos cómo le fue con el Papa. Ahora tendrá una segunda oportunidad para redimirse. Y tendrá más por delante.

Es lógico igual que esté feliz, no solo por el álbum de fotos con los líderes mundiales, sino porque acaba de terminar una semana perfecta para él. Se aprobó la ley Bases en el Senado. Ahora solamente resta un trámite en Diputados. Consiguió también la renovación del swap con China. Los mercados respondieron con relativa euforia (que al día siguiente se calmó dejando en claro que la debilidad macro sigue). Y la inflación dio un número incluso mejor al esperado.

Ayer el Presidente junto a su par de Ucrania, Volodomir Zelenski. Foto: Presidencia Ucrania.

El gobierno demostró muñeca política a la hora de sacar la ley. Un gobierno que tiene solamente siete senadores consiguió llegar al número mágico para aprobar una ley Bases que es cierto que terminó siendo mucho más lavada de la que proponía originalmente, pero también es cierto que va a provocar cambios importantes. A saber: facultades delegadas (que el Congreso le aprobó con mucha facilidad a presidentes anteriores), régimen de privatizaciones de algunas empresas (quedaron solo 6 en la lista, al resto tendrá que intentarlo con leyes específicas), el régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI), una reforma laboral que toca temas sensibles (bloqueo o tomas de empresas pasan a ser causal de despido), y reforma del Estado y del empleo público que habrá que ver cómo se implementa ya que es uno de los problemas de la administración pública que ningún gobierno se anima a afrontar.

En el medio hubo negociaciones, que tuvieron que ser pensadas casi como si fuese una partida de ajedrez. Martín Lousteau, uno de los opositores más fuertes al Gobierno, demostró que no quería voltear la ley Bases. Habilitó el quórum pero se dedicó toda la sesión a marcar sus diferencias, a defender su dictamen y a plantear por qué había errores en la ley y el paquete fiscal que proponía el oficialismo. Incluso su voto por la negativa terminó favoreciendo también al gobierno, porque si decidía abstenerse terminaba haciendo que se caiga la votación, porque si el kirchnerismo se levantaba quedaban solamente 36 votos válidos (ya sean a favor o en contra). Las abstenciones no se cuentan y por ende se caía la votación porque necesitaban 37 votos.

También hubo negociaciones claras con los santacruceños. Por más que un día antes dispararon contra el Gobierno y decidieron no dar quórum y votar en contra, la clave estuvo en la discusión en particular. Se levantaron y su ausencia hizo que nunca el rechazo pudiera superar a los votos afirmativos, incluso en momentos donde perdía votos como por ejemplo en facultades delegadas donde quedó solo con 35.

Victoria Villarruel desempató la votación por la ley Bases en el Senado. Foto: NA.

Hubo también reacciones que requirieron movidas de ajedrez, no solamente de Francos, sino también de Victoria Villarruel. Sobre todo para evitar que se frene o dilate la sesión en diferentes momentos, como por ejemplo, cuando Lousteau al final de la votación en particular planteó una moción para incorporar artículos a la ley y la vice no lo sometió a votación. Generó que la cristinista Juliana Di Tullio se plante cual piquetera sin votar el último artículo hasta que se votara la moción del radical. El sistema no cerraba la votación porque faltaba un voto hasta que Villarruel decidió tomarla como abstención y seguir con la sesión. También la vice tuvo que volver rápido a su estrado y actuar cuando hubo un pedido kirchnerista para hacer un cuarto intermedio y salir a ver qué estaba pasando con la represión policial en la plaza. Por más que ya se estaba negociando armar una comisión de senadores para que vayan a ver sin hacer ningún cuarto intermedio, Villarruel se endureció y no quería votar nada. Al final se votó la moción, y fueron algunos senadores pero el debate no se frenó.

Esa represión policial va a quedar en la mira no solamente por las críticas a algunos excesos de las fuerzas de seguridad (y la Justicia), sino también por el accionar típico del kirchnerismo, con la ayuda de la izquierda útil, de siempre generar violencia y desmanes cuando se trata en el Congreso proyectos que no les gustan. Posiciones antidemocráticas de sectores que cuando tienen los votos avalan al Congreso y sus negociaciones, pero cuando no tienen los votos lo critican y convocan a manifestarse en la plaza, generando los incidentes y después queriendo frenar las sesiones.

¿Las ministras toman aire?

El cierre del debate de la ley Bases y el paquete fiscal, que se estima que será el jueves 27 cuando Diputados probablemente ratifique la ley que se modificó en el Senado e insista con el paquete fiscal original, vuelve a traer sobre la mira que va a pasar con el gabinete.

Es que el propio Milei había planteado que la ley iba a hacer un hito de su gestión y que después se iba a venir un momento de balance y reflexión sobre el funcionamiento del gabinete. Muchos pensaban que eso era por Nicolás Posse, pero el desgaste del ex jefe Gabinete fue tal que no se pudo esperar a las negociaciones en el Senado. Pero otros ministros quedaron en la mira, como Sandra Pettovello, Diana Mondino, Mario Russo o Mariano Cuneo Libarona.

En las últimas jornadas, Pettovello y Mondino son las dos que quedaron en situaciones más complicadas. La ministra de Capital Humano luego de toda la polémica que se armó con los alimentos no repartidos y con el despido de su secretario de Niñez, Familia y Adolescencia, Pablo De la Torre. Mucho se habló sobre si iba a continuar, pero no porque Milei decidiera correrla (a pesar de que había críticas por su accionar incluso de las filas libertarias) sino porque la propia ministra manifestaba cierto cansancio y desánimo para seguir al frente de una cartera tan importante. Esta semana, finalmente, Sandra Pettovello descartó que esté pensando en retirarse y lo expresó con una frase que denota otra sorpresa más de esta gestión Milei, que ya acostumbra a mostrar cosas nuevas en la política. No fue por una cuestión ideológica, profesional o de políticas públicas, sino de amistad. Lo dijo bien concreto Pettovello: “No voy a dejar solo a mi amigo”. Karina Milei suma cada vez más poder, Sandra Pettovello dice que se queda. Foto: NA.

Diana Mondino, por otra parte, quedó en la mira después de varias acciones que empezaron a poner en duda la continuidad de la canciller. Primero cuando se dió el acto con embajadores de países árabes, donde Milei estaba yendo y pegó media vuelta cuando se enteró que estaba el agregado de negocios de Palestina en el lugar. Pocas horas después se confirmaba que Mondino no iba a ser parte de la comitiva en Italia por la cumbre del G7. Lo justificaron tanto desde Casa Rosada como de Cancillería en que solamente le permitían tres invitados: una obviamente era Karina Milei y los otros dos decidieron que sean el embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein, y el asesor Damian Reidel, porque como iba hablar de inteligencia artificial, ellos dos habían sido los que armaron la gira de Milei en Estados Unidos con Mark Zuckerberg y otros referentes de empresas tecnológicas.

Difícil de explicar y de entender en la política convencional, pero una vez más son las miradas distintas que nos trae la gestión Milei. Ayer se la vio a la canciller al lado del Presidente en la bilateral con el ucraniano Zelenski. Desde Casa Rosada, altas fuentes esta semana se encargaron de aclarar que la continuidad de Pettovello y Mondino no está en duda. Por las dudas, ayer el Presidente retuiteó un mensaje donde se acusaba a los medios de haber inventado lo de Mondino. Será cuestión de esperar a que termine el trámite de la ley Bases para conocer las decisiones que tomará Milei.

Karina's power

A la supuesta ratificación de Pettovello y Mondino se le suma la consolidación de una tercera mujer que ya nadie pone en duda su poder. Se trata de Karina Milei, que no solo se quedó con la agencia de promoción de inversiones que estaba en Cancillería (en la que fue otra señal hacia Mondino), sino que también logró la inscripción de La Libertad Avanza como partido en la provincia Buenos Aires. Ella dijo presente y fue recibida por un grupo de militantes al grito de “Karina, Karina”.

Fue protagonista también esta semana Karina Milei por su injerencia en la ruptura del bloque libertario en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Algo se rompió hace tiempo entre Karina y Ramiro Marra, uno de los armadores iniciales del espacio de campaña de Javier Milei que aspira a que en algún momento se imponga el criterio del Presidente y vuelva a los primeros planos del espacio. Mientras tanto, esta semana Karina se encargó de que el partido en la Ciudad definiera que el nombre de La Libertad Avanza solo lo podía utilizar el nuevo bloque de tres que lidera Pilar Ramirez (otros seis quedaron afuera por ahora). Ramírez, dicen sus críticos, es la compañera de shopping de Karina cuando la secretaria general necesita comprar ropa para sus giras en el exterior.

Cerca de Pilar Ramírez eluden las críticas y se quedan con el apoyo de Karina, quien dejó en claro su apoyo con un mensaje en X (exTwitter). “Gracias Pilar Ramírez por tu enorme trabajo y seguir defendiendo las ideas y los valores de la libertad”. Estos movimientos alertan a más de uno sobre cómo será la toma de decisiones para el armado de listas para las elecciones de 2025.

Desafíos que se mantienen

Este escenario de optimismo de Javier Milei choca de frente con que los desafíos por delante siguen siendo muy importantes. La inflación dió esta semana una señal clara de retroceso. Con respecto a abril del 8,8 bajó a 4,2, menos de la mitad. Sin embargo, todos los especialistas ponen en duda si el sendero a la baja va a continuar o encontró un piso que ahora va a ser más difícil perforar.

Desde el Gobierno siguen mirando la inflación núcleo y destacan en las primeras dos semanas de junio las consultoras están viendo un nivel igual o incluso por debajo del de mayo. Con el aumento de tarifas, los regulados seguirán impulsando para arriba la estadística.

La recesión sigue siendo noticia, a pesar de que puede haber algunos brotes verdes o algunas señales de optimismo todavía es muy temprano para cantar victoria. De hecho eso les está pasando a empresarios locales que tienen una visión crítica de lo que está viviendo el país y reciben de sus casas matrices solamente elogios de lo que significa Milei. Claramente está disociado el Milei como divulgador en el mundo, donde se volvió un rockstar, y Milei como presidente en Argentina, donde todavía tiene mucho por recorrido por cumplir. La foto que compartió la mandataria italiana, Giorgia Meloni, de su encuentro con Milei. Foto: Instagram.

Muestra de eso es la reunión que mantuvo un importante empresario argentino al recibir al CEO de una cadena internacional. El invitado hablaba maravillas de Javier Milei y lo que representan sus ideas mientras en paralelo un argentino a cargo de una de las filiales locales murmuraba: “Si se entera que en el último semestre perdimos un 40% de las ventas no se si va opinar lo mismo”.

La crisis económica se ve incluso en las situaciones más curiosas e insospechadas. En el ámbito judicial hay una noticia que los que saben dicen que es señal de que algo no va bien. En el Consejo de la Magistratura pusieron en marcha una gran cantidad de concursos para ocupar vacantes y, sorpresivamente, se triplicó o hasta cuadruplicó la cantidad de concursantes. Si normalmente había 100 o 150 aspirantes ahora superan los 400 los inscriptos para cargos en el Poder Judicial. Un especialista en la materia lo gráfica claramente: dice que muchos abogados, cuando ven que se les dificulta la tarea en el ámbito privado porque sus clientes no quieren pagar lo que pretenden, deciden ir a lo seguro y probar suerte en un lugar de mucha más estabilidad y mucho más ingreso como es el Poder Judicial. Concursos para todos y todas.