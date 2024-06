Fátima Florez se emocionó al hablar de su relación con Javier Milei y contó por qué se separaron

La actriz y humorista Fátima Florez no pudo evitar emocionarse al responder en una entrevista si sigue enamorada del presidente Javier Milei, con quien mantuvo una relación amorosa que comenzó el año pasado y concluyó en abril de este año.

“Sigo enamorada de mi profesión. Estoy profundamente enamorada de mi profesión que me acompaña hace tantos años, que me da fidelidad porque ustedes que están en sus casa me eligen. Es algo que me da mucha emoción que la gente me elija y me acompañe”, contestó Florez en diálogo con TN.

Florez, que evitó referirse al Presidente en su respuesta, luego agregó: “Me emociono de verdad porque me llega al corazón, porque es mi pasión. Mi amor es el público. Me han dado una felicidad enorme, no tienen idea, dimensión, de la felicidad que le dan a mi alma y a mi corazón”.

La humorista dijo no haberse sentido sorprendida por cómo fue el desenlace de la relación: “No fue una sorpresa, para nada. Por ahí le sorprendió más a la gente que a mí. Yo pienso que son energías que transcurren en la vida de la gente. Somos personas con muchísimo trabajo y mucho compromiso cada uno en lo suyo con semejante tarea. Seguramente la de él mucho más ardua que la mía”.

La actriz eludió dar detalles sobre la relación o incluso responder si Milei es más tranquilo en la intimidad que en su faceta pública. “Yo creo que en las relaciones humanas y de pareja hay una intimidad que es ‘hasta acá'”, contestó, aunque también anticipó algunas críticas: “Algunos pueden decir ‘vos decís eso y te vimos besándote en el escenario’. Y sí. Me vieron así porque era una mujer que estaba enamorada, trabajaba todos los días de mi vida y tenía un día para ver a mi novio. Ese día vas a agarrar a tu novio y le vas a dar un beso”.