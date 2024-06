Se tensa la relación con Nicolás Maduro: la Legislatura porteña lo declaró persona no grata

La Legislatura porteña declaró como persona no grata al presidente venezolano, Nicolás Maduro. La justificación para la aprobación del proyecto fueron “las graves violaciones a los derechos humanos contra los ciudadanos venezolanos en su país”. Los legisladores del Frente de Izquierda se abstuvieron mientras que los de Unión por la Patria votaron en contra del proyecto.

“En la Ciudad de Buenos Aires no vamos a tolerar dictadores, gente que venga a vulnerar los derechos humanos, gente que haga atrocidades en su país en nombre de una revolución que no existe, gente que use la tortura como un método de gobierno”, dijo Claudio Romero, quien envió el proyecto a la Legislatura, en un video posteado en sus redes sociales.

Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), festejó que se haya aprobado el proyecto de ley. El mensaje luego fue reposteado por Emmanuel Ferrario, el coautor de la iniciativa. “Con esta resolución, la Ciudad de Buenos Aires reafirma sus principios en defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos y hace valer esa promesa de ‘nunca más’ dictaduras, no solo en Argentina, sino en toda nuestra región latinoamericana”, escribió Trotta.

La relación con el país vecino no está en su mejor momento. Con los seis opositores venezolanos que están asilados en la Embajada argentina en Caracas, Maduro no le otorga un salvoconducto para que puedan refugiarse en la Argentina.