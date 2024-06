Inseguridad: se aprobó la Ley de Reiterancia enviada por Jorge Macri

Jorge Macri ya tiene "ley de reiterancia". La Legislatura porteña sancionó la iniciativa que presentó el Jefe de Gobierno y que resultó en la síntesis de cinco proyectos que se presentaron en total incluyendo el del Gobierno de la Ciudad.

Nuevamente, con el bloque de libertarios como aliado para la ocasión y las bancadas que en su momento conformaron Juntos por el Cambio, Jorge Macri consiguió los votos para aprobar el proyecto que diseñó el equipo del ministro de Justicia porteño Gabino Tapia.

La norma consiste en la modificación del Código Procesal Penal porteño para incorporar la figura de reiterancia y permitir así, que por reiteración del delito, la persona espere encarcelada el juicio. Se aplicará a los delitos que la Ciudad juzga, mientras no se complete el traspaso de la justicia al distrito porteño.

También la propuesta contempla medidas para la deportación de extranjeros que cometen delitos e incorporó el peligro de fuga para aplicar el encarcelamiento. "La adecuación consiste en modificar el artículo 182 del Código, incorporando a la reiteración delictiva como una nueva circunstancia objetiva a evaluar por los jueces y juezas a la hora de considerar el peligro de fuga", explicaron desde la Legislatura porteña.

Para el Jefe porteño es una herramienta clave para bajar el índice del delito.

"De los 10 artículos del proyecto original quedaron 5. Porque hemos trabajado mucho para respetar la constitucionalidad. Por eso se incorpora como un supuesto dentro del Peligro de fuga. Esto vienen a mitigar en parte la inseguridad pero esa situación se mejorará de verdad cuando empecemos a tener pleno empleo, y cuando el país se ponga en marcha," explicó la titular de la Comisión de Justicia, Inés Parry del bloque radical.

El oficialismo logró la sanción en un debate que contempló varios proyectos de ley y decenas de declaraciones y resoluciones que extendieron la sesión por más de cuatro horas.

La norma que esperaba el Jefe porteño se aprobó con 36 votos positivos del oficialismo y el aporte de la bancada La Libertad Avanza, mientras que recibió 21 votos negativos de los tres legisladores de la izquierda y de los |8 de Unión por la Patria.

En la presentación del proyecto en el recinto, la legisladora Gimena Villafruela del bloque Vamos por Mas que integran el PRO y la Coalición Cívica, destacó la política de seguridad del Gobierno porteño y estadísticas: De la oposición habló, entre otros, la legisladora Graciana Peñafort. La abogada de Unión por la Patria apuntó a que le propuesta es "anticonstitucional" y vulnera garantías básicas. El bloque UP completo votó en contra de la iniciativa. La vicepresidenta de esa bancada, Claudia Neira opinó que "se agarran de un instituto del Código Procesal como es la reiterancia, lo fuerzan y lo hacen inconstitucional. Es algo que no se va a poder ni aplicar. Y si lo aplican va a ser un desastre porque no se ocuparon antes de que haya un Servicio Penitenciario ni de que haya cárceles".

También en contra, desde la izquierda la diputada Cele Fierro convocó a una conferencia de prensa. Dijo que Macri "con la Ley de Reiterancia, barre el principio de presunción de inocencia: libera a jueces, fiscales y la policía para meter presos por “las dudas” y hasta allanar locales de sindicatos, organismos de DDHH y partidos, sin orden judicial".

Defendieron el proyecto,entre otros la legisladora Rebeca Fleitas de La Libertad Avanza, Aldana Crucitta del radicalismo y el jefe del bloque Vamos Juntos y el jefe del bloque Vamos Juntos, Darío Nieto.

Jorge Macri: "Es fundamental para terminar con la puerta giratoria"

En las redes, el mandatario porteño agradeció a los legisladores que acompañaron la flamante ley.