Una ley en beneficio de los taxistas lograría la sorpresa de unir a oficialistas y opositores en la Legislatura Porteña

Un proyecto de ley que beneficia a los taxistas se convertiría en una suerte de bandera blanca en el recinto porteño, si la iniciativa es aprobada, especialmente porque la motoriza la oposición, es decir la bancada de Unión por la Patria. El bloque peronista es la primera minoría en la Legislatura porteña pero no llega a arrimarse al quórum propio con sus 18 bancas. El PRO y sus aliados sumaron a favor en Comisión. También libertarios apoyan la medida.

En la ley de referencia, serían los propios conductores de los automóviles de alquiler quienes por presión para resolver cuestiones económicas, lograrían una sanción a favor si todo sigue como hasta ahora, sin demasiadas dificultades.

Este miércoles los titulares de los bloques definirán en la Legislatura porteña, que someterán a votación en la sesión ordinaria del jueves donde lo más importante para el oficialismo porteño es la "ley de reiterancia".

Por lo pronto, la iniciativa que promueven legisladores de Unión por la Patria ya cuenta con la firma de diputados del PRO, de la UCR y del bloque Frente Republicano. El dictamen se firmó en la Comisión de Tránsito que conduce Marina Kienast (Republicanos). Es decir, que esas adhesiones bien podrían repetirse al momento de sancionar la norma que alarga el plazo para la renovación de unidades y que ya se había pedido el año pasado antes del recambio legislativo producto de las elecciones del 2023. Inclusive del bloque libertario también anticiparon su voto a favor de la iniciativa.

Si bien el proyecto de mayor interés del oficialismo será este jueves el de reiterancia, Unión por la Patria lo rechazará. En cambio diputados del PRO anticiparon su voto favorable a la ley para los taxistas, que lograrían votos de todas las bancadas.

La norma es de autoría de los dos legisladores de UP y propone modificar el Código de Tránsito y Transporte respecto de la máxima antigüedad permitida a los taxis. Para prestar el servicio de taxi, "los vehículos no pueden superar los diez (10) años de antigüedad, con la excepción de una prórroga por ciento ochenta (180) días en el caso de que no alcancen a renovarse en ese plazo", sostiene el despacho aprobado en Comisión.

"Que teniendo en consideración la situación particular que seguimos atravesando en este 2024 por las circunstancias de público conocimiento, resulta necesario que tomemos una medida que genere previsibilidad de acá a los siguientes años para los propietarios de vehículos de alquiler con taxímetro que han realizado un gran esfuerzo durante este último tiempo", describe el proyecto y propone "la adecuación del cronograma vigente", fijando prórrogas hasta el año 2029, para retornar a los 10 años en el año 2030.

Se requerirá además la exigencia de la realización de verificación técnica cada seis meses a los vehículos de más de diez años de antigüedad.