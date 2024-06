Qué pasa si hay empate en el Senado y no está Victoria Villarruel para votar

El Senado debate este miércoles la Ley Bases y el paquete fiscal en una sesión especial maratónica que arrancó a las 10. La discusión en particular promete ser álgida ya que aún faltan celebrar algunos acuerdos en artículos centrales entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que son parte del corazón de ambas iniciativas. En este contexto, se espera que la sesión dure más de 12 horas, lo que implica que se extendería hasta, por lo menos, la medianoche. De ser así, esto repercutirá en algo que podría ser clave para la aprobación o no de los megaproyectos en caso de empate ya que esta noche Javier Milei partirá a Italia para participar de la cumbre del G7 y desde ese momento Victoria Villarruel deberá asumir a cargo del Ejecutivo por lo que ya no podrá presidir la sesión que quedará en manos de Bartolomé Abdala, presidente provisional.

Habitualmente, si después de una votación hay empate define la vicepresidencia. Si no, el presidente previsional, pero esto no es lineal y hay debate abierto alrededor. Algunos abogados constitucionalistas dicen que un presidente provisional es un senador y un senador no puede votar dos veces porque así lo indica el artículo 54 de la Constitución Nacional que dice: "El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga al número de votos. Cada senador tendrá un voto".

Bartolomé Abdala, presidente provisional.

El propio Manuel García Mansilla, candidato a juez de la Corte Suprema de Javier Milei, es uno de los académicos que tiene esa postura. "Un voto es un voto, no dos. No hay otra forma de leer el texto constitucional. No estamos en presencia de lo que se suele denominar un 'caso difícil'. A contrario, estamos ante un caso más que sencillo. La posibilidad de emitir dos votos no puede inferirse de ninguna forma constitucional, mucho menos cuando contradice directamente lo que dispone una de ellas. Ante la claridad del texto del artículo 54, el otorgamiento de ese privilegio al presidente provisorio del Senado debe surgir expresamente de alguna norma de rango constitucional para ser válido. No puede inferirse válidamente como una excepción a un artículo que no la prevé. Ningún otro artículo de la Constitución reconoce ese privilegio, sea de forma explícita o implícita", expresó en un artículo de su autoría publicado en octubre de 2023 bajo el título "El voto múltiple de la presidente provisoria del Senado".

Por otra parte, el artículo 33 del reglamento del Senado dice que "el presidente no discute ni opina sobre el asunto que se delibera. Sólo vota en caso de desempate. En los casos en los que la Presidencia del cuerpo es ejercida por un Senador, corresponde que este vote en las cuestiones sometidas a resolución de la Cámara, ejerciendo en caso de empate de la votación, el derecho de decidir la misma, conforme a lo dispuesto por el artículo 213". Y el artículo 213 del mismo reglamento expresa que "si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión, se repetirá en seguida la votación, y si ésta vuelve a resultar empatada, decide el voto el presidente. Pueden participar en la segunda votación los senadores que han estado presentes en la nueva discusión".

Lo que se deduce de todo esto, y si Villarruel no estuviera al momento de la votación, es que como Abdala, a diferencia de la Vicepresidenta, es senador, votaría en la votación general de la que podría resultar el empate y, luego, si fuera necesario, votaría para desempatar. O sea, lo haría dos veces, algo que tiene varios oponentes.

Esta discusión plantea que si Abdala termina eventualmente desempatando la votación, no se descarta que haya impugnaciones judiciales. Quienes defienden que Abdala puede votar aseguran que la Corte Suprema ya se expidió en diferentes fallos privilegiando lo que diga el reglamento del Senado.

Antecedentes de desempates

El posible problema del empate tiene dos antecedentes: uno en 2008 con Cobos en la presidencia del Senado y su "voto no positivo" al oponerse a la Resolución 125 que lo llevó a quebrar su relación con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otro, en la primera presidencia de Roca, siendo el vice Francisco Madero, en un proyecto de ley sobre reforma de la justicia federal. Madero también desempató, pero a favor del Gobierno.