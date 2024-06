Javier Milei reforzó las ideas de la libertad y apuntó contra la oposición por la violencia en las calles

El presidente Javier Milei habló por segunda vez durante este miércoles, en el marco del foro de la Fundación Libertad y Progreso y el Instituto CATO, que se realiza en el Hotel Hilton de Puerto Madero. En el medio del debate de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, el jefe de Estado realizó un análisis de sus seis meses de gestión, dio definiciones políticas, criticó a la casta, confirmó nuevamente que habrá más leyes estructurales y apuntó contra la oposición por la violencia que se vivió fuera del Congreso Nacional.

A las 6.42 el presidente, -que estuvo siguiendo desde cerca todo lo acontecido con el tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, que tuvo como consecuencia marchas y represión en sus alrededores- se subió al escenario del evento y dio su típico saludo: "Hola a todos", con la voz ronca.

Durante el discurso, que fue muy similar al que más temprano realizó este miércoles en la Expo EFI, Milei hizo un repaso de sus seis meses en el poder pero al mismo tiempo, no dejó de apuntar contra aquellos "enemigos" de la política que "desde antes de asumir nos han puesto palos en la rueda".

En primer lugar, festejó el manejo económico que está llevando a cabo con su equipo y confirmó que "a pesar de la casta inmunda, lo estamos logrando, venciendo la inflación". En ese sentido, expresó que existía un punto de inflexión entre seguir con el "modelo de Estado presente" o retomar "la senda de la libertad" para "ser un país a la altura de nuestra dignidad". En el marco económico, también confirmó que cuando se termine de resolver el problema de los "puts", se compromete "a abrir definitivamente el cepo".

Milei expuso en el foro de la Fundación Libertad y Progreso y el Instituto CATO, en el medio de una jornada atravesada por el debate de la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado.

Por otro lado, y sobre las reformas estructurales que quiere llevar a cabo desde que asumió en el sillón de Rivadavia, Milei confesó que van a ser más de 3200 reformas las que van a venir después de la ley Bases y el DNU 70/2023, pero -además- advirtió que "la casta política se resiste a las reformas porque sabe que esto a va a funcionar y que no hay vuelta atrás". Sus dichos se dan en el medio del tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, un debate que se da tras largos meses de negociación y de idas y vueltas con la oposición dialoguista, en donde el Gobierno tuvo que "negociar" con la vieja política. Según explicó Milei en el evento, el motivo de las reformas tiene que ver con llegar a una gran reforma estructural, "la más grande de la Argentina". A partir de esto, nos convertiríamos en una potencia mejor que Irlanda, explicó Milei: "Ese podría ser un modelo pero queremos más", sumó.

"La caridad es buena si se hace con el bolsillo propio"

El presidente Milei también habló sobre la caridad y los servicios sociales que el Estado brinda. En ese sentido, confesó que la "justicia social es un concepto contrario al socialismo" porque "confisca bienes de un privado", incentiva la "miseria" y la intervención, lo que hace que seamos "menos libres".

En ese sentido, este miércoles por los pasillos de Casa Rosada un asesor íntimo de Milei confirmó que a pesar de que el Gobierno aumento en cierto punto la asistencia social no lo ven "como algo positivo". Sobre la ley Bases, esta misma fuente, dio más definiciones que las del propio presidente (que solo atinó a apuntar a la casta) y confesó que aunque el Senado haga cambios en los proyectos de ley, "hay cosas que vamos a querer defender en Diputados ", la Cámara de origen a donde van a volver los proyectos tras los cambios en la cámara Baja. Una de esas reformas es la que logró que Aerolíneas Argentinas no entre en la lista de las empresas públicas a privatizar.

La represión en la calle

Tiempo antes de que Milei se subiera al escenario, a exponer alrededor de 46 minutos, en los alrededores del Congreso quemaban un auto de Cdena 3 en el medio de violencia y represión. En ese sentido, Milei dijo que en este momento "estamos ante una bifurcación: decadencia o camino de la libertad". "Hasta se está dando en la calle esa batalla", confesó con media sonrisa, antes de elogiar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su accionar durante la intensa jornada. Milei apuntó contra la oposición y dijo que "la metodología de ellos es tirar muertos a la calle".

El jefe de Estado no habló mucho más sobre la violencia que hubo esta tarde en las calles, pero desde la cuenta de X de la Oficina del Presidente de la República Argentina subieron un posteo en donde felicitaron a las Fuerzas de Seguridad "por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado".

Una fuente de Casa Rosada le confesó tiempo antes a MDZ que los hechos ocurridos le parecían "una bestialidad". "Casi en cualquier país normal del mundo, casi que se considera terrorismo eso", agregó en la misma línea que el mandatario libertario.

"La protesta en sí no pasa nada, no influye en absoluto el tratamiento de la ley. Es un mecanismo típico de estos muchachos para interrumpir el tratamiento de una ley", agregaron desde Casa Rosada, ante la consulta de si se iba a parar la sesión por lo que estaba pasando afuera del recinto. Las declaraciones siguen el discurso que Milei dio en el Hilton, haciendo entender que el oficialismo no da va a dar el brazo a torcer.