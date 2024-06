Javier Milei monitorea la sesión y especula con el horario de su viaje a Italia

Javier Milei dilata su decisión sobre el horario de su viaje a Europa. Sabe bien que, si sale del país antes de la votación en general sobre la Ley Bases en el Senado, no será Victoria Villarruel quien defina ante un eventual empate.

Las incógnitas crecen y el hermetismo ante la falta de versiones oficiales alimentan las especulaciones sobre el horario de salida del presidente hacia Italia.

"No tiene un vuelo de horario fijo. No está definido a qué hora viaja", responde esta tarde un protagonista clave de la gestión libertaria. Y no descartó que el gobernante demore su salida en base a lo que suceda en la Cámara Alta: "Podría prorrogarlo un poco más para que vote victoria, vemos cómo fluye la sesión y la agenda del presidente".

Ante la posibilidad de que la sesión se extienda hasta, por lo menos, la medianoche, Milei estaría dispuesto a postergar unas horas más su vuelo al Viejo Continente para intentar asegurar el éxito legislativo en la votación.

El motivo de estas especulaciones tiene que ver con el reglamento del Senado. En caso de ausencia, Victoria Villarruel deberá asumir a cargo del Ejecutivo por lo que ya no podrá presidir la sesión que quedará en manos de Bartolomé Abdala, presidente provisional.

Habitualmente, si después de una votación hay empate define la vicepresidencia. Si no, el presidente previsional, pero esto no es lineal y hay debate abierto alrededor.

No obstante, algunos abogados constitucionalistas dicen que un presidente provisional es un senador y un senador no puede votar dos veces porque así lo indica el artículo 54 de la Constitución Nacional.

"El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos, y la restante al partido político que le siga al número de votos. Cada senador tendrá un voto", señala el apartado.