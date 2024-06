Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro redoblaron la apuesta en la lucha contra los narcos de Rosario

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dieron una conferencia de prensa en Rosario, en la cual hicieron un balance de los primeros seis meses del Plan Bandera, el Comité de Crisis llevado a cabo en conjunto en la capital santafesina.

Consideraron que hubo "resultados positivos en la reducción de la violencia". Bullrich dijo que "esto es una lucha total por el territorio formal y conceptual". "El territorio formal es ganarle la calle todos los días, y el territorio conceptual es que el Estado, cuando es un Estado de derecho, constitucional, que trabaja en la ley, con la constitución en la mano y utilizando las armas para defender a la ciudadanía, es invencible", agregó.

Por el control que se llevó adelante en las cárceles, "los Alvarado, los Cantero, los Mansilla se quedaron sin poder", confirmó la ministra de Seguridad. "No hablan más por teléfono, no tienen más visitas, solo las legales, no tienen más poder. Están en sus celdas y no tienen poder de transmitir órdenes. Y lo mejor: no pueden usar el dinero sucio de sus muertes, sus homicidios, sus balaceras", continuó.

"Uno tras otro ganamos los amparos", presentados por los presos narcos, indicó Bullrich. Aseguró que los narcos "llegaron a decir que querían casarse con una persona de otro género para de esa manera tener otras visitas", y que se ganaron aquellos amparos.

Patricia Bullrich en Rosario - Captura de Pantalla

Algunas de las acciones llevadas a cabo en el Comité de Crisis fueron el refuerzo de la presencia policial, incremento en el número de efectivos policiales en las zonas más afectadas por la violencia; los operativos conjuntos, operativos coordinados entre las fuerzas de seguridad provinciales y federales; mejora de la inteligencia criminal, fortalecimiento del trabajo de inteligencia para identificar a los líderes de las organizaciones delictivas y desbaratar sus estructuras operativas; entre otras cosas.

Por su parte, Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia, agradeció a Bullrich por haber brindado apoyo de los "momentos más difíciles": "Es fácil venir cuando las cosas parecen que están bien y pueden ir mejorando, con mucha prudencia y cautela, sin descuidarnos de lo que va sucediendo, pero venir en un momento de máxima inestabilidad, cuando acciones de estos grupos criminales, terroristas, pretendieron quebrar decisiones que había tomado el gobierno constitucional de Santa Fe, no lo vamos a dejar nunca de valorar".

En un documento formulado por el Ministerio el cual detalla los "resultados obtenidos" del Plan Bandera: "A nivel departamental, el mes de abril de 2024 presentó la mayor caída, con un 73% menos de casos respecto al mismo mes del año anterior. En la ciudad de Rosario, también abril fue el mes con el descenso más significativo, con una baja del 78% con relación a abril de 2023".

"En las zonas a cargo de las fuerzas federales, la disminución de los homicidios ha sido aún más notable. En la Zona 4A y la Zona 7, se logró una reducción del 100%, mientras que en la Zona 4B la baja fue del 87,5% y en la Zona 8A del 50%. Solo en la Zona 8B se registró un aumento del 100%, lo que indica la necesidad de reforzar las medidas en esa área específica", continúa.

Por último, se detalló que "en total, las zonas bajo responsabilidad de las fuerzas federales presentaron una caída del 68,29% en los homicidios, en comparación con el resto de Rosario, donde la reducción fue del 51,56%".