Lucía Crexell negó que la propuesta del Gobierno para ser embajadora ante la Unesco sea a cambio de su voto por la Ley Bases

La senadora nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Lucila Crexell, salió a aclarar que la propuesta del Gobierno para ser embajadora en la Unesco no está vinculada a un posible acompañamiento con su voto de la Ley Bases.

La iniciativa, que se filtró antes de una votación crucial en el Senado, parecía estar vinculada a negociaciones previas que lleva adelante el oficialismo para garantizar el apoyo de la legisladora al mega proyecto.

"No es cierto. Esto es una negociación que viene desde mucho tiempo antes", contestó en diálogo por LN+. Y añadió: "En abril se retomó la posibilidad y me ofrecieron el lugar en la Unesco. Si es verdad que hubo una oferta y hubo una aceptación, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases".

Crexell, que será senadora por la coalición Juntos por el Cambio hasta 2025, señaló que si votará a favor de la iniciativa impulsada por el Gobierno pero subrayó que el motivo es por un acuerdo con el gobernador Rolando Figueroa.

"Dijimos que íbamos a acompañar en general. Y en particular teníamos algunas diferencias que se pudieron ir trabajando en los próximos día", explicó y mencionó su desacuerdo en la inclusión de Aerolíneas Argentinas dentro del listado de privatizaciones. "Por eso se firmó un dictamen en disidencia parcial”, sumó.

Además, Crexell denunció recibir "amedrentamientos" en las últimas horas a raíz de su postura. "Tuve llamados, me dijeron que me iban a llover denuncias penales, que soy indigna, que vendo la patria. Ahora me están atormentando en mi WhatsApp. Me dijeron que era me iba como una rata a parís", contó.

"No voy a entrar en ese juego", recalcó y volvió a poner el foco en la ley. "Yo respondo los intereses de la provincia de Neuquén. Pero me han llamado otros gobernadores y me han pedido por favor que avancemos en la aprobación de esta ley y después viéramos la necesidad de correcciones si hace falta”, cerró la senadora nacional.