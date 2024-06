Los detalles del funcionamiento del observatorio de Seguridad que tiene Mendoza y maneja el peronismo

Este lunes, dirigentes del justicialismo presentaron en la Legislatura de Mendoza el Centro de Estudios y Análisis de Seguridad de Mendoza, una nueva ONG dedicada a enfrentar los problemas de inseguridad en la provincia. Encabezado por la senadora Anabel Fernández Sagasti y la exdiputada Marisa Garnica, el centro busca ser un espacio de investigación y propuesta de soluciones concretas a los desafíos de seguridad que enfrenta Mendoza. Al respecto, Garnica dialogó con MDZ Radio 105.5 FM para dar detalles. "Esperamos participar porque no nos interesa confrontar. La seguridad es un problema de todos y entendemos que es el Ejecutivo provincial el que da las soluciones".

Garnica comentó que "se trata de una ONG. Somos mendocinas y mendocinos dispuestos a trabajar por y para la seguridad de la provincia. Nos preocupa hoy muchísimo la inseguridad en que vivimos. No solamente los mendocinos y las mendocinas, sino también los que nos vienen a visitar. El turismo en la provincia es fuerte y no queremos perderlo".

Garnica agregó: "Queremos vivir en paz con armonía, como vivíamos hace algunos años atrás donde se podía caminar en las calles, en donde había tranquilidad, en donde había confianza a la hora de dejar un vehículo estacionado, o a la hora de irte de tu casa, pero hoy eso no ocurre. Cuando investigamos y cuando salimos a la calle a consultar es la primera preocupación que tienen los mendocinos. Eso nos moviliza a tratar de colaborar en cambiar y revertir situaciones, sobre todo en la prevención".

En cuanto al funcionamiento concreto de este Centro, explicó que "nos motiva la observación, el mirar con atención, el estar en los lugares. Vamos a trabajar con todos los sectores de la provincia porque entendemos que la seguridad se construye entre todos, sin dejar a ningún sector afuera. Hablo de sectores públicos y privados".

En este sentido, Garnica resaltó: "Todos aquellos que integramos y que constituimos la seguridad en la provincia vamos a tener la capacidad de escucharnos, de acercarnos, de generar propuestas e iniciativa. También generar encuestas, entrevistas, visitas de profesionales de otros lugares para comparar. No siempre una política pública del exterior puede ser utilizada en una provincia como Mendoza, pero sí sirve de experiencia para analizar posibles soluciones a los problemas reales que vivimos hoy".

En sintonía con las declaraciones de Anabel Fernández Sagasti, Garnica aseguró que no buscan confrontar con el Gobierno provincial. Sin embargo, "desde lo personal vengo participando en todas las presentaciones del Gobierno provincial. Primero a través de la ministra de Seguridad cuando presentaron el paquete de 11 proyectos de leyes en Diputados. En todas las presentaciones que hacen los distintos funcionarios, yo estoy. En la gran mayoría he intentado hacer consultas y meter algún bocadillo y nunca me dieron la palabra. Pero no significa que uno no pueda hacer aportes a través de otros legisladores".

Dicho esto, Garnica planteó que esperan participar "porque no nos interesa confrontar. La seguridad es un problema de todos y entendemos que es el Ejecutivo provincial el que da las soluciones, tiene las herramientas. Es una tarea que se le quiere delegar a los municipios, pero sabemos que tienen cierta capacidad y que la policía siempre está debajo de la órbita del Gobierno provincial y del Ministerio de Seguridad y Justicia. Entendemos que es la tarea fundamental del Ministerio".

Escuchá la entrevista completa: