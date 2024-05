Reclamos, millones en juego y falta de legitimidad: cómo impactó el paro en Mendoza

Ocurre en los cuentos clásicos adaptados y también en la vida política argentina: deba haber “buenos y malos”, esa grieta en la que se posicionan unos y otros según el punto de vista. Pero la realidad tiene matices distintos y el paro general de hoy es un ejemplo. Lo decidieron dirigentes políticos deslegitimados, contra un presidente que tiene alta valoración popular, pero que a la vez tomó medidas que impactaron negativamente en la situación económica, productiva y social de las familias y las empresas. El contexto es dramático para muchos; pero no hay reacción popular ante esa situación y, menos, alguien que represente el malestar que se puede gestar. En un cuento clásico será complejo poner "buenos y malos" de manera lineal.

El paro general tuvo un impacto difuso en Mendoza, pues la actividad bajó sensiblemente. Las consecuencias fueron más económicas, por la poca actividad, que políticas. Hubo un ritmo cansino; pero con servicios disponibles. Más maestros que alumnos y, sobre todo, más colectivos que pasajeros. En el transporte público es donde más se notó el tibio impacto de la medida de fuerza en los trabajadores de áreas críticas y la baja “preventiva” en la circulación de personas. En paralelo hay otros servicios que sí tienen problemas, pero más relacionados con tensiones propias que por la convocatoria de la CGT. Es lo que pasa, por ejemplo, en Tribunales.

El comercio abrió, pero no hubo gente.

El Gobierno de la provincia monitoreó el impacto en cada área y tenía ejecutó la misma estrategia: garantizar la apertura de escuelas, hospitales, comisarías y oficinas públicas críticas. Pero sobre todo que haya transporte público. Ese servicio tiene dos diferenciales importantes en Mendoza que ayudan a disuadir las medidas de fuerza. La principal tiene que ver con la administración y financiamiento del sistema. El pago es por kilómetro recorrido y se monitorean todas las unidades. Por eso si se disminuyen las frecuencias, las empresas tienen menos ingresos de manera inmediata.

El Estado paga $400 millones por día a las empresas de transporte. Cada colectivo inmovilizado, son menos recursos para ellos.

El volumen de dinero es importante. Por día las empresas reciben 400 millones de pesos. Si el paro hubiera sido total, ese es el monto que les hubieran descontado. Además, según confirmaron a MDZ fuentes del sector, también se aplican descuentos a los choferes. “El pago depende de las empresas. Si deciden pagar a pesar del paro, la plata no sale de lo que abona el Estado con subsidios”, explicaron.

Según los datos oficiales, los colectivos de las líneas privadas funcionaron a un 75%. Si liquidan según ese dato, recibirán 100 millones de pesos menos. Para el Gobierno el costo será mayor, pues pagará más por cada kilómetro recorrido porque se transportaron menos pasajeros. El gremio de los choferes de Mendoza, el Sipemom, adhiere a la CGT, pero no está directamente alineado con la UTA y se maneja de manera independiente.

Alfredo Cornejo logró cerrar paritarias con casi todos los gremios, principalmente los más potentes en capacidad de movilización, como los docentes. Mendoza tiene una baja tradición de adhesión, salvo en casos de conflictos agudos. El aval legal a los descuentos de días de paro, la inercia del ítem aula ayudan a esa desmovilización.

Con esos acuerdos bajo el brazo, cualquier reclamo que tenga repercusión vernácula queda desfasado. Más que oportuno fue el acuerdo con los médicos. Así como los acuerdos locales amenguaron el impacto de la medida nacional; el paro de la CGT disimula un conflicto profundo que crece en Mendoza. Se trata del parate del Poder Judicial por reclamos salariales, que suman días y actores. Esa medida de fuerza se extenderá.

Impacto

El análisis del impacto político de la medida de fuerza puede tener resultados no lineales. De hecho hay una especie de épica reversa: Milei y los gobernadores que adhieren creen que se fortalecen si van contra la medida y sus dirigentes. Ya era el Presidente que había tenido el paro general "más rápido de la historia", y ahora también es el que tiene el peor récord en cuanto a la cantidad de paros por días de gobierno: a Milei le hacen un paro cada 75 días. El dato no es necesariamente negativo. Alberto Fernández no tuvo ningún paro, pero fue uno de los presidentes que dejó el cargo con peor consideración pública.

Para el Presidente mayo será un mes fundamental: arrancó con el debate de la ley bases en el Senado, hoy se ejecutó un paro y el 25 debería firmarse el pacto que anunció como política de Estado. Por ahora la acción más lineal fue la que no dependía de él, es decir la medida de fuerza. El PJ gobernó más, pero los paros se hacen con más frecuencia a presidentes de otros signos políticos.

El investigador Marcelo Bermolén, Director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, realizó un profundo análisis histórico y actual de las medidas de fuerza ejecutadas contra todos los presidentes desde el retorno de la democracia. Algunas conclusiones saltan a la vista, como la enorme diferencia entre las gestiones de presidentes peronistas y las de no peronistas. Pero también hay detalles finos. "Javier Milei obtiene el récord de recibir el primer paro general más rápido convocado en contra de un presidente en la historia de la democracia e integra el podio -junto a De la Rúa y Duhalde- de los Presidentes a los que el sindicalismo les realizó el segundo paro más rápido (alrededor de 5 meses de iniciado el gobierno)", indica el informe.

El paro "44", que es el segundo realizado contra Milei, tiene dos particularidades. Se ejecuta en mayo, "un mes tradicionalmente festivo en el que se celebra la gesta patriótica de 1810. Y se hace con "celeridad, urgencia y hostilidad" en la convocatoria, según analiza el director de la Escuela de Gobierno de la UA. "Todos los presidentes de gen no peronista recibieron un paro general durante el mes de mayo, en algún año de sus mandatos. El lenguaje y los tonos utilizados en declaraciones vertidas por algunos de los lideres sindicales que encabezan la medida de fuerza, alimentan el fantasma desestabilizante y las presiones a las que se hiciera referencia", agrega como dato.

Javier Milei es el presidente que más rápido enfrentó un paro.

En contraste, Milei tiene aún una alta consideración pública, particularmente en Mendoza. Por eso la medida de fuerza puede fortalecer esa idea, aún cuando la misma población que dice apoyarlo, reconoce que el ajuste no lo paga la casta, sino la población general (así lo indica la encuesta mensual publicada por la consultora Reale Dalla Torre).