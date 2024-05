Arde el PRO en Mendoza y no se sabe si se podrán hacer las elecciones

El histórico enfrentamiento entre Hebe Casado y Omar De Marchi tiene un nuevo capítulo en la elección de autoridades del PRO de Mendoza. Esta vez, entre los dos bandos se sacaron chispas que amenazan con hacer arder el partido y ponen en duda el cumplimiento del calendario electoral, que fija el 2 de junio como la fecha de los comicios internos.

Hebe Casado y Omar De Marchi en la Vendimia de este año (MDZ)

Con los avales y las listas presentadas, quedaron en carrera a nivel provincial Hebe Casado y Gabriel Pradines con las listas Amarilla y Propuesta Federal, respectivamente. La sanrafaelina presentó lista en todos los departamentos menos en Tupungato y el guaymallino cubrió todos los departamentos, excepto San Carlos.

A partir de ese momento, empezó el fuego cruzado con impugnaciones que debían resolverse ante la Junta Electoral de Mendoza. Desde el sector demarchista denunciaron que Hebe Casado no presentó la lista en formato digital, que estaba incompleta, que algunos avales no eran correctos y que no se cumplió con el cupo de jóvenes y femenino. Por su parte, desde la lista Amarilla de Hebe Casado denunciaron avales falsos, que la pericia caligráfica corroboró que una sola persona completó y firmó los todos los avales de una ficha y que no se contestaron en tiempo y forma las apelaciones.

Gabriel Pradines, Lula Balsells Miró y Martín Rostand de la lista Propuesta Federal.

La próxima fecha importante del calendario electoral se cumple el 10 de mayo cuando deben oficializarse y publicarse las listas. Sin embargo, la Junta Electoral del PRO de Mendoza decidió adelantarse y el viernes pasado oficializaron las listas que estaban en condiciones de participar y promulgaron las que eran únicas.

El punto más álgido del conflicto fue ese día porque la Junta Electoral de Mendoza bajó la lista encabezada por Gabriel Pradines y casi todas las listas departamentales demarchistas. Sin embargo, desde el sector de Omar De Marchi no se quedaron de brazos cruzados y acudieron a la Junta Electoral Nacional. Esa misma noche desde Buenos Aires anularon las resoluciones y actas de la Junta Electoral de Mendoza y le dieron 72 horas para revisar la documentación de las dos listas y ajustarse a los requisitos de la carta orgánica del Pro y a la normativa electoral.

Cuando la resolución especial de Buenos Aires llegó a Mendoza, la presidenta de la Junta Electoral, Nuria Olivera, contestó por escrito. “Para nosotros la resolución es falaz y maliciosa. Contestamos que mantenemos y defendemos las actas que hemos labrado y que vamos a seguir con el proceso electoral según el cronograma vigente”, explicó Olivera.

“Hay un exceso en las atribuciones de las Junta Electoral Nacional. Ellos aseguran que toman conocimiento cuando no hay un solo recurso interpuesto en Mendoza, quieren declarar todas las actas nulas, que haga todas la resoluciones de nuevo y que vuelva atrás el proceso”, agregó la alvearense.

Nuri Olivera, la presidenta de la Junta Electoral del Pro en Mendoza.

Por su parte, Gabriel Pradines aseguró que ellos quieren competir. “La Junta Nacional decidió que se subsanen todos los problemas de las listas y que se compita. Que todo se corrija y se compita. La orden ya fue comunicada”.

El enfrentamiento continuó en la Justicia Electoral Nacional porque los apoderados de la lista de Hebe Casado presentaron un recurso para que el juez federal Pablo Quirós para que resuelva si la Junta Nacional tiene competencia y si se debe acatar la resolución.

¿Hebe Casado presidenta del Pro en Mendoza?

Si el calendario electoral se cumple y se respetan las decisiones de la Junta Electoral local, el 2 de junio Hebe Casado será la presidenta del Pro de Mendoza porque es la única lista oficializada y promulgada a nivel provincial.

Pero el terreno está muy embarrado y todavía falta la respuesta de la Justicia Federal. En el caso de que Quirós le dé el visto bueno a la resolución de Buenos Aires, en Mendoza se deberá dar marcha atrás el proceso electoral y volver al momento de la presentación de la listas. Probablemente, se fije un nuevo calendario electoral y el nuevo presidente del Pro de Mendoza se dirima en las urnas. Hebe Casado es la única candidata del Pro de Mendoza con la lista promulgada. (MDZ)

Otro escenario es que las elecciones se suspendan, el partido continúe intervenido y se llame a elecciones en otro momento. “Ahora estamos en un híbrido, la lista de Hebe Casado está promulgada e iríamos a elecciones en algunos departamentos y en algunas categorías. Como la resolución nacional no tiene efecto suspensivo podemos avanzar pero hay que esperar a que resuelva el juez”, dijo Olivera.

Mauricio Macri y el mandato de ir a elecciones

Todos los sectores coinciden en una sola premisa, el mandato de Mauricio Macri de ir a las urnas para elegir a los presidentes del partido en las provincias. De esta forma se busca legitimar las instituciones y volver a las bases, en pocas palabras fortalecer la estructura partidaria. Mauricio Macri será el presidente del Pro a nivel nacional.

“Desde el Pro nacional van a hacer todo lo posible para que todos los que se presentaron lleguen a las urnas. Mauricio Macri quiere que se compita para que el partido recupere su institucionalidad”, aseguraron.

Una voz neutral

La diputada provincial Sol Salinas no alcanzó a reunir los requisitos para presentar su propia lista pero tuvo las intenciones de liderar el sector joven. Para ella las dos listas representan los viejos vicios de la política. La diputada del Pro, Sol Salinas. (MDZ)

“Solo hay un cambio de roles, pero la situación es la misma: no querer que haya internas en el partido. Los actores vienen de la misma escuela, son del Partido Demócrata con las mismas mañas. Tanto del sector de Hebe Casado como del de Omar De Marchi vienen de la misma escuela”, dijo la exconcejal de Capital.

“Espero que haya internas, que cualquiera de los dos sectores lidere y que el Pro vuelva a ser una institución con sus órganos funcionando y que sobre todo dejen de usar a la Justicia Federal para dirimir problemas que se tienen que resolver en las urnas”, agregó.