El capítulo del tabaco, un nuevo dolor de cabeza para el oficialismo

A horas de que la Ley Bases y el Paquete Fiscal comiencen a ser tratados en las comisiones del Senado, aún hay incertidumbre sobre la postura del oficialismo sobre el capítulo del tabaco, que fue incorporado en esta nueva versión del proyecto de ley tras el pedido de la UCR, Coalición Cívica, HCF e Innovación Federal. Las regulaciones a las tabacaleras habían sido desde un principio una idea del Gobierno, que luego del fallido tratamiento de la ley en febrero, decidió no incluirlo para "no tener trabas" y evitar el fuego cruzado de lobbys entre empresas del sector.

"Ese capítulo puede arruinar todo", deslizó este lunes una fuente libertaria, refiriéndose a una de las medidas que integra la ley Bases y que fue incorporada gracias a 82 votos a favor, durante un momento tenso de la sesión en Diputados la semana pasada. El objetivo del Capítulo es regularizar el sector y que todas las tabacaleras paguen los mismos impuestos, haciendo énfasis en el tributo interno, que se elevaría del 70% al 73%.

"Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán el 70% sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos - excepto el IVA -", explica la AFIP. La administración libertaria tenía como objetivo, en la primera versión de la ley, aumentar el impuesto interno pero también eliminar el impuesto mínimo sobre el tabaco.

El conflicto con este punto es que el Gobierno, ante el lobby que envolvía el tema, decidió quitarlo de la Ley Bases pero no lo logró, ya que el diputado Juan Manuel López (CC) presentó el proyecto -que no estaba en el dictamen general y necesitaba mayoría especial- y tanto Karina Banfi, de la UCR, como Oscar Agost Carreño, de HCF, pactaron su tratamiento.

En Casa Rosada, desde que se advirtió la ausencia del Capítulo en la nueva versión de la Ley Bases, se excusaron dando a entender que las modificaciones tributarias en la industria serían tratadas "en una ley separada, que se votaba entre todos los bloques" y que ahora no era el momento porque había lobby y podría significar un obstáculo para el normal desarrollo de la ley en el Congreso.

A pesar de ello, desde hace tiempo venían señalando que determinados diputados eran los encargados de presionar para que se retiren los artículos que tenían como objetivo regularizar el sector y hasta confesaron que el propio presidente Javier Milei pondría "el grito en el cielo" si no aparecía el capítulo del tabaco en el nuevo borrador de la ley Bases. Este mismo fue el que -cuando fue retirada la ley durante el verano, en su tratamiento en particular- acusó al "Señor Tabaco" de dejar "los dedos marcados" en el debate.

La vicepresidenta Victoria Villarruel será la encargada de presidir el debate de la Ley Bases en el Senado. El Gobierno apunta a un "número mágico" en donde ella tenga que desempatar con su voto a favor del proyecto.

"No nos queríamos comprar un problema que terminamos ganando en contra de nuestra voluntad", confesó en los pasillos de Casa Rosada un colaborador cercano a Milei, tras la sorpresa de LLA ante la aprobación en Diputados del capítulo del tabaco. La misma fuente agregó que incluirlo era "caer en un problema".

El oficialismo en la Cámara de Diputados se manifestó en contra, y ahora las miradas están puestas en el Senado, ya que si aparecen modificaciones o el bloque de LLA rechaza esa parte de la ley se corre el riesgo de atrasar los plazos, ya que el proyecto deberá volver a tratarse en Diputados y la posible sanción de la ley saldría post Pacto de Mayo (aunque cabe aclarar que el Gobierno hará el evento con o sin ley Bases aprobada).

En ese sentido, y ante la pregunta de este medio, el vocero presidencial Manuel Adorni explicó que la idea del oficialismo era "intentar que sea una ley aparte" para que "no sea una interferencia de ningún tipo". A pesar de ello, expresó que eso no ocurrió y que desde el Ejecutivo son muy respetuosos del proceso legislativo en el Senado y que verán "como se da la discusión" allí. "(Estaremos) atentos a cómo eso evoluciona, pero no nos corresponde tomar postura al respecto", sumó.

Fuentes de LLA en el Senado explicaron a MDZ que "mientras que no suceda nada que modifique el resultado de ese Capítulo, el proyecto se trata como ingreso a la Cámara". Los congresistas libertarios en Diputados votaron todos en contra del Capítulo, y los del PRO también, a excepción de uno, Aníbal Tortoriello.

El Tabaco es una de las medidas más controversiales dentro de la ley Bases, y el Gobierno sabe que puede generar conflictos con respecto al desarrollo de la ley. Los gobernadores del norte son los menos indulgentes al tema, como el mandatario provincial de Salta, Gustavo Sáenz; quien expresó en sus redes sociales que el Congreso tenía "la oportunidad de corregir una injusticia que representa un costo enorme para el país, no solo para sus 7 provincias tabacaleras sino para sus 24 jurisdicciones". "Preservar un privilegio sumado al miedo de enfrentar a la verdadera casta nos cuesta a todos los argentinos, y mucho. La lista es larga", agregó Sáenz, el mismo que le pidió a Milei que "no claudique ante las presiones" que él mismo "ha atacado en público”.

Entonces, la duda ahora es qué pasará durante estos días de tensión en la Cámara alta, en donde el oficialismo quiere lograr que la ley Bases logre su cometido pero, al mismo tiempo, está lidiando con un dolor de cabeza llamado "capítulo del tabaco".