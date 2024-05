Javier Milei elogió a Thatcher y Adorni ratificó que "las Malvinas son argentinas"

En una entrevista con la cadena británica BBC, el presidente Javier Milei elogió una vez más a la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, quien dio la orden de hundir el crucero General Belgrano en la guerra por las Islas Malvinas. Cuando preguntaron si todavía la admiraba, el presidente dijo: "Criticar a alguien por su nacionalidad o raza es muy intelectualmente precario. He escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Ella era brillante. Entonces, ¿cuál es el problema?".

Sobre la soberanía de las Malvinas, Milei reconoció que continúan bajo el control de Reino Unido y reafirmó el deseo de Argentina de recuperarlas aunque con una solución diplomática y sin conflictos. En esta línea, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adhirió a la postura del libertario y explicó por qué, aunque genera controversia su opinión sobre Thatcher él la sostiene y expresa.

"Pasa con un montón de temas", afirmó Adorni en relación a asuntos diplomáticos que generan tensión o ambivalencias según en qué posición se ubiquen las partes. "Nosotros pensamos una Argentina perdurable en el tiempo, un país próspero para siempre. En esta lógica nuestras relaciones con los diferentes países del mundo son pensadas en esos términos y no por asuntos estrictamente puntuales que los tengamos que resolver en una reunión", señaló.

En cuanto a Malvinas, explicó que "el presidente ya lo ha dicho un sinfín de veces" y que su postura "es muy clara". Según Adorni, para el Gobierno, "las Malvinas son argentinas". "Vamos a hacer dentro de la diplomacia, la paz y la ley todo lo que esté a nuestro alcance para ir madurando esa relación y, efectivamente, recuperarlas", afirmó aunque descartó que "probablemente" sea algo que no se haga en el corto ni mediano plazo.

"Nosotros hemos maltratado las relaciones internacionales y estamos intentando, de a poco, con cada una de las naciones tratar de madurar esas relaciones y transformarlas en relaciones duraderas en el tiempo. Ningún tema con otro país se va a resolver de un día para el otro", agregó Adorni y justificó los dichos de Milei: "No es más que saber separar cuestiones y él ya ha aclarado varias veces por qué pondera la figura de Margaret Thatcher. Le dan vueltas a algo que no tiene mucho sentido darle vuelta. Me parece que estamos escarbando un tema que no tiene sentido", insistió.

La respuesta de Manuel Adorni sobre los dichos del Presidente