Ley Bases: las encrucijadas de Victoria Villarruel en el Senado para aprobar el megaproyecto

Victoria Villarruel tiene la posibilidad de sacarse todos los fantasmas respecto a su lealtad con Javier Milei y aprobar la Ley de Bases en tiempo récord. Primero deberá resolver una serie de conflictos políticos propios del Senado, que atraviesan a la Casa Rosada y a los bolsillos de los gobernadores provinciales.

La estrategia política de La Libertad Avanza una vez más tiene dos oficinas, el despacho de Guillermo Francos en la Casa Rosada y las oficinas de la Presidencia del Senado. El ministro de Interior trabajará lo más posible con los gobiernos provinciales para que los senadores que pueden desempatar la votación no obstruyan la sanción de la ley.

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es una de las grandes tentaciones para las provincias mineras, como Catamarca, San Juan y Salta. Estos gobiernos provinciales tiene senadores dentro de Unión por la Patria, que insiste en ir por el rechazo a la ley, pero la Casa Rosada no sólo apostará a que voten a favor, si no, a exponer la fractura de la oposición.

A su turno, Villarruel tendrá que hacer lo propio con esos senadores para contenerlo dentro del Senado. "Ella es muy buena escuchando, cuando se tiene que desmarcar del gobierno, lo hace y cuando tiene que decir lo que piensa lo dice, en privado y en público", señaló un legislador de la oposición en el Senado.

Losuteau fue uno de los dos radicales que votó en contra del DNU 70 en el Senado.

Una negociación distinta habrá con los gobiernos patagónicos, que se resisten a que vuelva el impuesto a las Ganancias. Si bien este punto en particular aparece en el Paquete Fiscal y no en la Ley de Bases, en la zona sur se resisten, ya que impactaría de lleno en los bolsillos de los trabajadores petroleros, que tienen salarios de los más altos de la escala, pero también altos costos de vida.

Este punto le sube exponencialmente el precio al voto de los senadores que responden a partidos provinciales. Si solo cuatro de ellos se alinean a los 33 de Unión por la Patria, en caso de mantenerse unidos, se consolidaría una mayoría que puede dejar sin quórum la sesión o directamente rechazar el proyecto. Este escenario es poco probable, ya que Villarruel no convocaría a una sesión si no tiene los votos asegurados.

Ley de Bases: quiénes son los ocho senadores claves para la aprobación

Villarruel deberá prestarle particular atención a un grupo de ocho senadores que no responden a una conducción orgánica de partidos, si no que se manejan por los intereses de sus gobernadores. Y los intereses de estos espacios son tan variados como las regiones de la Argentina.

La chubustense Edith Terenzi tiene línea directa con Ignacio Torres, el exsenador y actual gobernador de la provincia patagónica, que en su momento no votó la eliminación del impuesto a las Ganancias como legislador, hoy se opone a la vuelta de este tributo y ya anticipó que "no sale". La Libertad Avanza deberá negociar para aprobar la Ley de Bases.

Los otros dos patagónicos que nada quieren saber con esto son José Antonio Carambia y Natalia Gadano, del bloque Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal. El mismo bloque en Diputados acompañó con un voto en general y el otro se ausentó. En la votación en particular marcó varias disidencias, particularmente con Ganancias.

Los dos radicales díscolos en el bloque que conduce Eduardo Vischi también ponen un foco de atención para el gobierno. El fuguino Pablo Blanco y el porteño Martín Lousteau fueron los dos que votaron en contra de este espacio. Hoy cada uno tienen intereses distintos en resolver con el gobierno. Lousteau apunta a que el gobierno cambie en el rumbo en su política de ajuste contra las universidades y marcó varias críticas a la Ley de Bases, aunque todavía no se sabe qué hará.

Los tres que faltan en este grupo son Edgardo Kueider y Carlos Espínola. Los senadores de Unidad Federal se mueven de forma independiente, tienen cercanía con el PJ cordobés, pero sus relaciones no son determinantes. Cada uno tiene una agenda propia y se paran en oposición al gobierno de hecho fueron quienes hicieron el último pedido para tratar el DNU antes que Victoria Villarruel convoque.