Guillermo Francos le pidió a Pedro Sánchez que eche al ministro que agravió a Javier Milei

La tensión diplomática entre Argentina y España se intensifica tras las declaraciones del ministro del Interior argentino, Guillermo Francos, quien exigió que el presidente Pedro Sánchez le pida la renuncia al ministro que agravió a Javier Milei.

"A mí me parece indignante. Yo escuché esa especie de stand up que hizo este señor y me parece un irresponsable. Es una falta de respeto de semejante magnitud, de un integrante del gabinete del presidente Sánchez. No quiero meterme en el Gobierno español, pero yo si fuera presidente le pediría la renuncia”, dijo Francos durante una entrevista con Radio Mitre.

El conflicto se inició tras comentarios realizados por el ministro de Transporte español durante una mesa redonda en Salamanca, lo que provocó una fuerte respuesta por parte del Gobierno argentino, generando un intercambio de declaraciones que amenaza con afectar las relaciones bilaterales.

El ministro español acusó a Milei de ingerir sustancias, lo cual generó una dura respuesta del Gobierno argentino arremetiendo contra Sánchez y su Gobierno.

El comunicado oficial del Gobierno argentino criticó duramente al presidente Sánchez, acusándolo de poner en riesgo la unidad del Reino y de adoptar políticas que perjudican a la clase media, desencadenando una rápida respuesta por parte del Ministerio de Exteriores español.

En medio de este conflicto, el ministro Francos ratificó su confianza en la aprobación de la Ley Bases en el Senado, a pesar de las diferencias con algunos gobernadores peronistas, destacando la importancia de la ley para las provincias y su potencial para generar inversiones y empleo.

Por otro lado, Francos también se refirió al paro general convocado por la CGT en rechazo a la Ley Bases. Indicó que se trata de un “paro político”, tal vez “un poco injustificado”.

“La Argentina estaba fundida cuando asumimos el Gobierno y hoy está comenzando a dar señales de vida, no solo por la sustancial caída de la inflación que se va registrando mes a mes, sino también que comienza a generarse crecimiento en la actividad, cosa que venía para atrás desde hace muchos meses. Si empezamos a sumar todos los signos positivos de la economía, la oferta de hipotecas y la cantidad de gente que se está acercando a los bancos que ofrecieron estos créditos, seguramente eso va a generar una reactivación económica”, añadió el funcionario.