Se tensa el reclamo en las oficinas fiscales y los funcionarios judiciales también van al paro

Lejos de descomprimirse, la tensión en los pasillos del Poder Judicial es cada vez mayor. Las oficinas fiscales pierden empleados cada semana y desde hace días los auxiliares administrativos están de paro. Lo que se confirmó este viernes es que a partir del domingo los ayudantes fiscales se sumarán a la medida de fuerza, que amenazan con extender hasta el miércoles.

Los ayudantes fiscales son funcionarios esenciales para el funcionamiento del sistema y desde hace meses reclaman mejores condiciones laborales. No solo salariales, sino sobre todo que se acote la jornada laboral a siete horas y que se les paguen las guardias pasivas. Hace días emplazaron al Ministerio Público Fiscal para que regularice la situación pero no obtuvieron respuesta. El procurador Alejandro Gullé sabe que, por ley, las guardias pasivas deben pagarse y que las jornadas laborales no deben exceder las 8 horas, pero si cumple esos requisitos estiman que -con el personal existente- deberían cerrarse 24 oficinas fiscales en la provincia.

"A pensar que la Coordinadora del Ministerio Público Fiscal reconoció por escrito, que exceden la jornada legal de 8 horas y que nos hacen trabajar más días por semana de los que nos corresponden, no hacen nada para cambiarlo y tampoco pagan las horas extra", destacaron a MDZ.

El malestar creció luego de que, en ese contexto, los amenazaran con descontarles los días por paro. Para los ayudantes fiscales es una burla que se les diga que el día no trabajado es día no pagado cuando no se aplica el mismo principio a los días de más que trabajan tampoco se los pagan. "Es decir, reconocen que deben un montón de días y horas de trabajo pero no los pagan. Pero a pesar de ello te van a descontar el día de paro. Hay Ayudantes Fiscales que en lo que va de 2024 han trabajado 6 días por semana al menos siete veces. Es decir, les deben 6 días pagados y con recargo por ser horas extra, pero le van a descontar el día de paro", argumentaron para justificar su enojo.

La crisis se viene agudizando desde hace tiempo y los trabajadores judiciales aseguran que hoy en día las oficinas fiscales departamentales tienen la mitad del personal que tenían en 2017 a pesar de que el trabajo aumentó. "Es decir, el doble de trabajo con menos sueldo", advierten.

La gota que colmó el vaso es que este 1 de Mayo el gobernador anunció la presentación de un paquete de proyectos de ley vinculados a la cartera de Seguridad y Justicia. Para los ayudantes fiscales, algunos de ellos implican aumentar el trabajo de las

oficinas fiscales, "pero no aumenta el presupuesto para la cantidad de personal necesario y mucho menos para pagarle algo acorde al trabajo que realizan".

La medida de fuerza se llevaría adelante desde el sábado a las 23 horas hasta el día miércoles y coincidirá con el paro que vienen llevando los auxiliares de las oficinas fiscales. El salario inicial de los trabajadores es de 300 mil pesos y no tendrán aumento este mes porque el gremio rechazó la oferta del gobierno y el oficialismo decidió no subirles el salario.