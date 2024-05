La defensa de Eduardo Belliboni tras ser citado por la Justicia: "No tenemos nada que ocultar"

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se defendió de las acusaciones del Gobierno tras haber sido citado a indagatoria por la Justicia acusado de supuesta administración fraudulenta de los fondos del programa Potenciar Trabajo. "No tenemos nada que ocultar", dijo en diálogo con radio La Red y confirmó que se presentará ante la Justicia "no sólo a declarar" sino también "a denunciar". En este sentido, argumentó: "Porque la Justicia no nos convoca por otro lado, por esos cinco millones de kilos de comida que la ministra Sandra Pettovello no distribuyó y que afecta a la gente”.

Belliboni apuntó contra Pettovelo por las toneladas de alimentos que no fueron distribuidas a comedores y, además, aseguró: "Vamos a ir a declarar lo que nos pregunten y a denunciar al ministro de economía [Luis Caputo] que redujo el ingreso de un plan social a la nada. La inflación hizo de los ingresos la nada misma”.

Para Belliboni la causa es "parte de una campaña para hacer humo en un lado cuando la economía se está derrumbando, cuando hay miles de puestos de trabajo que se pierden cotidianamente, cuando hay una rebelión popular en Misiones"

“Los planes sociales, que antes se llamaban Potenciar Trabajo, le otorgaban a las organizaciones algo que está mal, con lo que nosotros estamos en contra, la potestad de poder informarle al Estado si la persona asistía o no lo hacía a la tarea obligatoria que tenía por el plan social. Claro que estamos en contra de eso”, dijo Belliboni a la radio y justificó: "Estábamos obligados por la disposición que tenía el Ministerio de Desarrollo Social anterior que decía que había que controlar que la persona cumpliera con la contraprestación”.

Belliboni deberá presentarse ante la Justicia el próximo 25 de junio.