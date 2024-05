Evolución discursiva: sin pacto pero con acto, Javier Milei emitió su primer mensaje "conciliador"

El sábado pasado, Javier Milei estuvo en Córdoba en el marco de la celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, donde realizó una cadena nacional y habló de distintos temas, entre ellos, el anunció del ''Consejo de Mayo'' y una ''reducción significativa de impuestos''. El presidente de la Nación se mostró solo con su gabinete y llamó a los gobernadores a "seguir trabajando" para firmar un acuerdo.

Para el analista político Mariano Bergero, la decisión de no haber pospuesto el acto en Córdoba "fue acertada" ya que "en el marco del 25 de mayo, con la Ley Bases faltante y que muy probablemente tenga esta semana algún correlato en el sentido de ser aprobada al menos la media sanción, hay como una especie de consenso de que el presidente, por primera vez desde que está en el Gobierno, emitió el primer mensaje conciliador. Es el primer discurso en el cual no ataca ninguna facción, no le pega a la casta política, no le pegó a los sindicatos, no le pegó a los opositores, ni siquiera a los internos o a la oposición amigable".

"Es la primera vez que el presidente entiende que las necesidades propias son más que las necesidades de alimentar su discurso, que puede ser muy interesante pero que en definitiva tiene límites y que debe, como sea, generar algún acontecimiento positivo en torno fundamentalmente a la política y centralmente en el Congreso, donde tiene una minoría muy marcada, pero que así y todo necesita. Quedarse con las manos vacías y con medio año de mandato sin tener ningún logro político más o menos de magnitud, ya empieza a ser un peso y no un activo para alguien que no estaba la política", advirtió en diálogo con MDZ Radio 105.5 FM.

Javier Milei durante el acto en Córdoba.

En la misma línea, señaló que "el discurso del sábado discurrió en esa fase muy conciliadora, muy de pensar hacia adelante, de algún modo de dejar de lado las disputas. No veo convicción en el presidente, sino más bien una necesidad en el accionar de tener un resultado político que sea una especie de complemento de los cambios. No hay impacto positivo en el mediano y largo plazo si no tenés un programa de gobierno económico acompañado de reformas en el Congreso. Es decir, lo primero no funciona con lo segundo y lo segundo no funciona sin lo primero, esto pareció en la primera etapa no importarle demasiado a Milei. Ahora llegó el momento en que sí importa y por eso el presidente dio este mensaje".

Por último, el analista Mariano Bergero sostuvo que "hay un clima diferente, al menos en el arranque de esta semana, y que veremos cómo discurre en el Congreso. Es muy probable que esta semana sí haya dictamen, va a haber una habilitación para el debate en el Congreso la próxima semana. Todo esto en el marco de una semana previa en la cual Milei venía 250 k/h, sin el cinturón puesto, sin frenos y con muchas chances de empezar a rayar el auto con lo que había pasado en España, con su show y sus cantos, con una economía que empezó a mostrar algunas luces de alarma en el tablero de control. Por suerte, el sábado Javier Milei pasado dio algunas señales que todo el mundo estaba esperando".

