La exsecretaria de Fernando Espinoza rompió el silencio sobre la denuncia por abuso

Melody Jacqueline Rakauskas rompió el silencio con los medios sobre la denuncia por abuso contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y sostuvo que recibió amenazas de muerte tras apuntar contra el jefe comunal. También cruzó a Axel Kicillof, quien compartió una foto con el dirigente días atrás en modo de respaldo.

En diálogo por LN+, la exsecretaria de Espinoza aseguró que tiene miedo de que la maten tras el ataque que denunció sufrir en su propio domicilio por parte del intendente del PJ. "Me costó horrores denunciar. Amenazas de muerte. Me dijeron que tenía los días contados", señaló.

También cuestionó la foto que tuvo juntos a Axel Kicillof y al intendente de La Matanza en un acto el día después del procesamiento.

"Una vergüenza. Lo primero que sentí fue asco, vergüenza. Es un gobernador, ¿qué clase de ejemplo le está dando a la sociedad? No hablo de ningún partido político, estoy hablando de un funcionario público que esta respaldando a un abusador sexual", apuntó.

La semana pasada, Fernando Espinoza fue procesado por abuso sexual simple y por entorpecer a la justicia violando una perimetral contra la víctima.

En ese sentido, Rakauskas contó que conoció al jefe comunal por intermedio de su ex pareja, Gustavo Cilia. La víctima sostuvo que ante la denuncia presentada y por la cual la Justicia ya procesó a Espinoza, el municipio "tratará de defenderse con mentiras". "Desmienten todo lo que sufrí y me costó denunciar”, subrayó.

"Desde que empecé a trabajar, no pasó nada, se autoinvitó Espinoza en mi domicilio y la jueza lo constató, él salió a desmentir diciendo que había estado en la casa de mi ex pareja pero claramente se puede comprobar todo con su propia voz", detalló la mujer.

Melody Rakauskas reveló el vínculo con Espinoza que terminó en abuso sexual

Rakauskas contó que desde el primer momento que comenzó a trabajar con el intendente de La Matanza, el dirigente peronista se "autoinvitó" a su casa.

En otro momento de la entrevista, explicó las razones por los que grababa los intercambios que mantenía con el intendente: “Por el miedo que tenía desde el día que mi ex pareja me dijo que él me iba a entrevistar”.

Además, dijo que Cilia la presionaba “para que le acepte una cena a Espinoza". "Me sentía en el medio de dos personas con poder”, describió.

Al ser consultada sobre si sintió que su entonces pareja la entregó a Espinoza, la modelo se quebró. "Me cuesta mucho decirlo, me cuesta horrores, me parece que me entregaron. No puedo afirmarlo, pero creo que queda muy obvio", se lamentó.

"Trataron de estigmatizarme, de desmentir mis hechos aludiendo cosas de mi que están muy lejos de la realidad, que ensuciaron mi imagen injustamente. Se intentó estigmatizarme para justificar un abuso sexual", apuntó.

Respecto a las denuncias que realizó años atrás y luego retiró dijo que “fue un acto en vano pedirle ayuda al fiscal”, Leonel Gómez Barbella. “Pero todos me decían que no denuncie, que rece mucho pero lo hice porque si una persona no habla ante semejante violación, es como que no hubiese pasado”, añadió.

“Quizás de la tristeza al dolor, se mueren en el camino y muchos no llegan, por eso lo hice, porque denuncié a un poderoso, tengo miedo de que me maten”, finalizó luego de acusa a Espinoza de obligarla por teléfono a que saque la denuncia y desista de exponerlo en Tribunales.