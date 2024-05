Sin gobernadores invitados, Javier Milei será el único orador en el acto del 25 de Mayo

A pocas horas del arribo del presidente Javier Milei a la ciudad de Córdoba para encabezar el acto del 25 de Mayo, se conocieron algunos detalles de cómo será su actividad en esa provincia y el operativo de seguridad dispuesto, en el marco de las distintas protestas anunciadas por frentes sindicales y organizaciones sociales por su arribo.

En la tarde del martes, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, informó que estuvo reunido con autoridades nacionales que le informaron que “por decisión de la ministra Patricia Bullrich, el operativo estará a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), junto con la Casa Militar, encargado de la seguridad del mandatario nacional.

Asimismo, señaló que las fuerzas federales, personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), de Gendarmería y de la Policía de Córdoba colaborarán en el control de tres anillos dispuestos alrededor del estrado desde donde Javier Milei brindará un discurso durante el acto alusivo a la fecha patria.

Según precisó el funcionario del gobernador Llaryora, unos 750 efectivos de la Policía cordobesa se sumarán al operativo. “Va a haber tres anillos de seguridad: el tercero será el externo que lo maneja la Policía local”, manifestó, Quinteros, con la aclaración de que el primer anillo estará bajo control de Casa Militar, ya que es el que rodeará el estrado donde estarán los funcionarios nacionales y provinciales que acompañarán al Presidente.

Precisó también que el “anillo externo va a empezar como una cruz, en Colón y General Paz, por Colón hasta Santiago del Estero, por General Paz hasta Patio Olmos y Boulevar San Juan para el lado de la Terminal”.

El escenario para la realización del acto presidido por Javier Milei será de espaldas al cabildo histórico de la ciudad de Córdoba. Foto: Gobierno de la Provincia

Lejos de lo anunciado el 1° de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso nacional, la visita de Milei a Córdoba no tendrá a los gobernadores de otras provincias como invitados ya que no se llevará adelante la firma del “Pacto de Mayo” que proyectaba el mandatario nacional. El acuerdo se frustró debido a que el Senado aún no aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal, por lo cual la legislación que será el eje de Gobierno del libertario aún no fue sancionada.

“Se nos informó que no hay otros gobernadores invitados, sí autoridades nacionales por lo cual esperamos a los integrantes del Gabinete nacional”, confirmó Quinteros.

Es por esto que su presencia será breve en tierras mediterráneas, el secretario de Seguridad aclaró que está previsto que Javier Milei llegue a las 14 horas del sábado 25 de Mayo al Aeropuerto Internacional de Córdoba y tome un vuelo hacia Buenos Aires durante la misma tarde.

Traslado hacia el Cabildo

El Presidente arribará a la ciudad de Córdoba a primera hora de la tarde, luego de participar por la mañana del tradicional Tedeum que se llevará adelante en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Ya en cercanías al aeropuerto están previstas las primeras manifestaciones en contra de su gobierno que fueron anunciadas por ATE, el Polo Obrero, y distintas organizaciones sociales, en contra de la Ley Bases y los despidos de trabajadores estatales en distintas reparticiones nacionales con sede en Córdoba. Está previsto que el presidente Milei llegue a la ciudad de Córdoba por avión que podrá aterrizar en el Aeropuerto o en la Dirección General de Aeronáutica. Foto: Oficina de Presidencia

Respecto a las alternativas del recorrido una vez que Milei llegue a la capital provincial, el ministro de Seguridad señaló que se analiza si el aterrizaje del avión será en la Dirección General de Aeronáutica o en el Aeropuerto. En cualquiera de los casos, el mandatario será llevado en helicóptero al Centro Cívico donde será recibido en el helipuerto por el gobernador Llaryora.

De allí, el traslado continuará hacia el Cabildo mediante un vehículo oficial, sorteando los tres anillos de seguridad dispuestos. “Hemos hablado con los gremios, que se concentrarán en Colón y General Paz en horas del mediodía. También sabemos que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) congregó a un intento de bloqueo en el acceso del Aeropuerto. Por tal razón estamos trabajando ante esas alternativas”, explicó Quinteros.

Respecto al acto del 25 de Mayo en sí, trascendió que Javier Milei será el único orador y que su discurso lo hará en el escenario dispuesto de espaldas al Cabildo Histórico, y frente al público que podrá ubicarse en la Plaza San Martín.

Se espera que la ceremonia se realice entre las 14 y las 18 horas, y que sea masivo. Es por esta razón que se dispondrá del operativo de seguridad riguroso para evitar que las protestas se acerquen al estrado y que la gente pueda disfrutar de la jornada sin mayores inconvenientes.