Paulino Rodrigues: "De Argentina se volvió a hablar fruto de las excentricidades de Milei"

En las últimas semanas, el país se vio sumergido en una serie de hechos que generaron grandes repercusiones a nivel general. El Gobierno nacional aún no logra obtener la sanción de su tan ansiada Ley Bases y el paquete fiscal y, en consecuencia, el presidente Javier Milei decidió dar marcha atrás con el Pacto de Mayo, reemplazándolo por un acto institucional en la provincia de Córdoba. Además, el jefe de Estado protagonizó un fuerte cruce con el presidente de España, Pedro Sánchez, y otros miembros de su gobierno. Además, en los últimos días comenzó a rumorearse respecto de la continuidad del jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

MDZ Radio 105.5 FM dialogó sobre todo esto y más con el reconocido periodista, Paulino Rodrigues. Respecto al hecho más reciente, que refiere a la situación del mandatario Posse, opinó: "La perspectiva de que Guillermo Francos se haga cargo de la Jefatura de Gabinete sería mantener cierto equilibrio de poder interno con el ascenso de Lule Menem eventualmente en el Ministerio del Interior, eso sería iniciativa de Karina Milei, pero no lo veo. Milei coqueteó con Federico Sturzenegger en ese lugar. Hay un sector que impulsa a Patricia Bullrich, eso podría ser cierta bicefalia en la Argentina porque sería Milei ocupándose de la agenda económica y Bullrich del resto, y sería empoderar a Bullrich en un momento de máxima tensión con Mauricio Macri discutiendo el electorado de Juntos por el Cambio, particularmente de ese PRO que se quebró".

"Creo que las carta están barajándose, el gobierno no solo está en gestación sino que ahora está recalculando. Entiendo que, en términos políticos, la definición de ayer de Javier Milei daña mucho porque todos se sienten parte del esquema de reemplazo y, por lo tanto, nadie tiene garantizado su lugar. Siempre fue un poco así, en un gobierno donde tiró por la ventana a Giordano, donde sacó a Ferraro del modo que ya conocimos o donde incluso a Píparo la confirmó un día y a los cuatro días la dejó sin cargo", comentó.

Rodrigues indicó que "Santiago Caputo, Karina Milei y Lule Menem es el tridente de sostenibilidad política de toma de decisiones y de ejecución que tiene Javier Milei. Son los tres que estuvieron reunidos hasta altas horas ayer en Casa Rosada. Entonces, efectivamente el trípode original que incluía a Nicolás Posse, no existe. Pero la llegada de Lule Menem, que negocia con los senadores la Ley Bases, que interviene en la aplicación de políticas del propio gobierno, interviene en el PAMI, interviene en la Anses y que se comunica con la oposición sistemáticamente buscando tejer acuerdos, efectivamente muestra que Karina Milei quiere un poco de política".

Javier Milei en la tapa de la revista Time

El periodista señaló que "lo describen como el presidente más excéntrico del planeta. O sea, no es el presidente más exitoso o el líder de la derecha, efectivamente ahí hay un distintivo y eso genera apetito en términos de buscar conocerlo. De Argentina se volvió a hablar fruto de las excentricidades del propio Javier Milei y el atractivo que implica".

Javier Milei en la portada de la revista Time.

Y sostuvo que "Milei conduce el sistema político, no puede pretender intentar destruirlo, combatirlo, hacer la reforma sin política y no conducir la política, porque el resultado son leyes que naufragan, acuerdos que no existen, puentes que se dinamitan sistemáticamente y una construcción basada en la dinámica del conflicto".

Qué pasará el 25 de mayo

Paulino Rodrigues dejó en claro que "ya no es un pacto" y afirmó que se trata de "un acto protocolario". Y expresó: "En menos de 90 días, Milei pasó de tener la centralidad proponiendo un pacto a la Argentina para los próximos 30 años, a licuarse en el fragor de la discusión política fruto del barro que no acepta encabezar, que no acepta conducir, que no acepta seducir y, en consecuencia, se encuentra en el escenario hablando prácticamente para consigo mismo y con los propios, haciendo un acto más protocolario e institucional que otra cosa. Está muy lejos de lo imaginado, sin condecoración alguna a nadie como algún día había pensado y sin la rúbrica de al menos una hoja de ruta que tampoco cambiaba en nada la Argentina".

"O sea, ya era una ambición muy alta firmar un pacto, después se dijo en el medio que podía haber modificaciones para introducir educación y otras cosas. Milei en algún momento dijo con o sin Ley Bases se firma, pero finalmente sin Ley Bases dijo que no se firma. Es el mismo Milei que dijo 'yo gobierno con o sin Ley Bases', y ahora parece decir 'no me dejan gobernar'", concluyó.

