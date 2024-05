Rebelión en puerta: en 2 distritos del conurbano La Cámpora cuestionó a Máximo Kirchner y respaldo a Axel Kicillof

La interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires está que arde. El desplante de Máximo Kirchner, la cúpula de La Cámpora e intendentes y funcionarios provinciales de “La Orga”, al plenario del sábado en Florencio Varela que tenía como principal orador del encuentro militante al gobernador bonaerense Axel Kicillof, provocó que dos seccionales del conurbano se le paren de manos a la conducción del espacio fundado por el hijo de la expresidente.

Sin temor a que los acusen de traidores, como ocurrió con Andrés “El Cuervo” Larroque -uno de los fundadores del otrora movimiento juvenil- , las seccionales de La Cámpora de San Isidro y San Fernando con duros comunicados cuestionaron a la cúpula Cámporista manifestando su apoyo al gobernador Axel Kicillof.

Los camporistas sanisidrenses arrancan el comunicado manifestando el apoyo y se solidarizaron con Kicillof, “ El gobernador está abocado desde el 10 de diciembre a la agenda que planteó Cristina, en pie de lucha para acompañar a las y los bonaerenses”.

Destacaron que no es momento para la especulación y sin nombrar a Máximo Kirchner lamentaron el faltazo de los máximos dirigentes de la agrupación, afirmando “nos llama mucho la atención que tanto dirigentes nacionales como provinciales, compañeros y compañeras de La Cámpora que tienen altas responsabilidades institucionales, no hayan concurrido al Plenario de la Militancia”

Asimismo calificaron de “inentendible” que se busque el crecimiento de La Cámpora “cuando desde hace un tiempo no existen los ámbitos de discusión política más allá de lo que resuelva cada distrito" y afirmaron que para “resistir los embates” debe conformarse un gran frente, rematando que es un pensamiento que “se contrapone con espacios pequeños en donde las decisiones políticas se toman a espaldas de la militancia” e instaron a la dirigencia de “La Orga” a dar el debate.

Cabe agregar que el principal referente de La Cámpora de San Isidro es Marcos Cianni, funcionario de la provincia de Buenos Aires. Está a cargo del área de Deporte Social que depende del ministerio Desarrollo de la Comunidad manejado por el excamporista “El Cuervo” Larroque.

En tanto desde La Cámpora de San Fernando afirmaron que ellos “no especulan” con su compromiso a Kicillof, destacando que en el peronismo “no hay lugar para discusiones estériles” y que el gobernador “está abocado a la gestión de los problemas reales de nuestro pueblo como bien nos pidió Cristina”.

En tanto con una frase célebre del Gral. Perón los camporistas sanfernandinos le marcaron la cancha a la dirigencia de La Cámpora, “Primero la Patria, segundo el Movimiento y por último los hombres”

En tanto con una frase célebre del Gral. Perón los camporistas sanfernandinos le marcaron la cancha a la dirigencia de La Cámpora, "Primero la Patria, segundo el Movimiento y por último los hombres"

Y al igual que sus pares de San Isidro cuestionaron, sin nombrar a Máximo Kirchner, la ausencia de los líderes de la agrupación al acto militante del sábado pasado "nos sigue llamando la atención que nadie de la cúpula de La Cámpora participo del encuentro -preguntándose- ¿Cuál es el mensaje que le quieren dar a la militancia?", afirmando que no hay lugar para especulaciones porque "no apoyar a Kicillof es un salto al vacío"

A todo esto, un intendente peronista reconoció a MDZ el malestar que hay con La Cámpora por la conducción del hijo de la presidente: “Máximo ya está grande para los caprichos de nene de mamá. Tiene que entender que si queremos derrotar a Milei tenemos que estar todos unidos detrás de Axel. Si no baja un poco y se muestra con Axel, lo de San Isidro y San Fernando lo vamos a ver en otros distritos. Hablo con muchos territoriales de La Cámpora y te dicen que la militancia se está cansando de los caprichitos”,

En tanto dijo que es una buena señal que Máximo Kirchner haya llamado a elecciones en el PJ bonaerense, y afirmo "Esa fue toda nuestra, los intendentes le metimos mucha presión"

Lo cierto es que por más que desde el gobierno bonaerense y los referentes de La Cámpora nieguen ante los micrófonos que haya una interna y digan que es un invento de la prensa, en off reconocen que la cosa entre Kicillof, respaldado por la mayoría de los intendentes, y Máximo Kirchner, que por portación de apellido pretende ser el sucesor, la cosa no está nada bien por lo que de no mediar una tregua el conflicto podría tomar dimensiones inimaginables.