Enlazados: denuncias, fraude millonario y empresas bajo la lupa

“Hay controles permanentes, cuando descubrimos irregularidades no se trata de algo azaroso”, resaltó la subsecretaria de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción, Emilce Vega Espinoza.

El ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu.

Es que desde hace diez días Enlazados -uno de los programas de sostenimiento del trabajo en blanco que están a su cargo- está en el ojo de la tormenta. En abril, desvincularon y despidieron a una empleada de 20 años sospechada de un fraude de $26 millones, y ahora se conoció que al menos 16 empresas fueron dadas de baja por irregularidades en la presentación de documentación.

“Nosotros hacemos controles periódicos. Así detectamos una empresa fantasma con 31 empleados falsos que cobraban el beneficio de Enlazados. Aunque los usuarios borren sus acciones, todo queda registrado en un sistema con acceso restringido. Así seguimos la huella digital. Hasta el momento hay una sola empleada involucrada”, aseguró Emilce Vega Espinoza para descartar la complicidad de otros trabajadores.

Con respecto a las empresas anotadas en Enlazados que han sido dadas de baja la funcionaria indicó que por el programa a lo largo de los cuatro años de vigencia han pasado más de 10 mil empresas y que es habitual que algunas queden afuera por no cumplir con los requisitos.

“En noviembre del año pasado detectamos que 12 empresas no cumplían con la validación fiscal, mandamos la documentación de ATM. El 9 de noviembre hicimos un acta y desde ese momento las empresas dejaron de participar en Enlazados. Ningún empleado siguió cobrando el beneficio”, explicó la licenciada en Sociología.

“Enviamos la consulta a ATM para ver si se pueden validar y no dicen que no. Entonces con Asesoría Letrada hacemos un dictamen donde explicamos que las empresas no cumplen con los requisitos por lo tanto no pueden seguir en el programa. Después se hace la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Eso fue en noviembre y ahora hay 6 empresas más en las mismas condiciones”, agregó.

¿Enlazados maneja dinero?

“Nosotros no manejamos dinero”, dijo Emilce Vega Espinoza. Entonces, ¿cómo hizo la joven empleada Valentina Cáceres para supuestamente desviar $26 millones a su patrimonio?

Enlazados se encarga de registrar a las empresas y a los empleados. Si se cumplen los requisitos, desde el programa liberan la orden de pago y el depósito lo hace Mendoza Fiduciaria.

Desde el Ministerio de Producción detectaron que Cáceres fuera de su horario laboral cargaba 31 falsos empleados a las empresas registradas en Enlazados el día que antes de que se libraran las órdenes de pago, esperaba que se concretaran los depósitos en las cuentas bancarias y después borraba a los trabajadores “truchos”. Realizó esta maniobra al menos durante cuatro meses.

El caso de las empresas es distinto. Estaban anotadas en Enlazados, algunos de sus empleados en blanco recibían un salario mínimo vital y móvil ($200 mil) del Estado pero dejaron de percibir el beneficio en cuanto incumplieron con la documentación.

Dudas de la oposición

Ante la denuncias y las intervención de la Justicia, desde la oposición elevaron una serie de pedidos de informe del programa Enlazados para conocer los nombres de las empresas beneficiadas y los empleados.

Programa Enlazados ¿O Estafados???: Debido a las irregularidades significativas y potencial fraude en la gestión del programa destinado a mejorar la empleabilidad en Mendoza. Pedimos al Ejecutivo informes completos sobre las entidades y personas involucradas #Fiscalización pic.twitter.com/vKINRaHyLs — Félix González (@FGonzalezMza) May 21, 2024

“Programa Enlazados ¿O Estafados? Debido a las irregularidades significativas y potencial fraude en la gestión del programa destinado a mejorar la empleabilidad en Mendoza. Pedimos al Ejecutivo informes completos sobre las entidades y personas involucradas”, escribió el senador peronista Félix González junto a una captura del pedido de información en su cuenta oficial de X.

Las nuevas líneas de Enlazados

En junio el Ministerio de Producción lanzará tres nuevas líneas de Enlazados y la semana pasada las presentó a los directores de Empleo de los municipios. Se trata de Enlace Joven, Enlazados Estratégico y Enlazados Grandes Inversiones.

El ministro @RVargasArizu junto a la subsecretaria @EmilceVegaEOK y su equipo detallaron en La Enoteca los nuevos programas de empleo y capacitación, anunciados por el gobernador @alfredocornejo el 1 de mayo, a referentes municipales de toda la Provincia pic.twitter.com/PGgulJD0Mo — Producción Mendoza (@ProduccionMza) May 13, 2024

Enlace Joven está destinado a personas entre 18 y 30 años que tienen el 50% de la carrera universitaria o terciaria aprobada o aquellos que hace menos de 4 años que se han recibido. Los jóvenes seleccionados podrán hacer un entrenamiento profesional en una empresa.

Enlazados Grandes Inversiones para las empresas que se instalen en Mendoza y empleen a más de 50 personas van a recibir el incentivo Enlazados durante un año. Enlazados Estratégico es para empresas del sector de la economía del conocimiento y de la minería, busca que los salarios sean más competitivos. Estos últimos recibirán dos SMVM.