El juez José Valerio dijo que el conflicto en la Justicia explotó por "negar la realidad" del Poder Judicial

Continúa el conflicto en la Justicia de Mendoza y se extienden las medidas de fuerza. El reclamo salarial de los trabajadores judiciales contra el Gobierno de Mendoza no para, y el paro, tampoco. Esto afecta profundamente el funcionamiento de los tribunales provinciales desde hace semanas. En ese marco, José Valerio, uno de los jueces de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, dialogó en MDZ Radio 105.5 FM y se refirió no sólo al conflicto en particular, sino al funcionamiento general del Poder Judicial y de la necesidad de avanzar en una reestructuración integral de la Justicia. Además, Valerio, a través de un comunicado, le pidió al procurador Alejandro Gullé que informe a los miembros del Ministerio Público la suspensión de las audiencias penales sin detenidos.

Tras la decisión del Ministerio Público de suspender todas las audiencias penales sin detenidos, el Juez Valerio expresó el impacto de las medidas de fuerza fue sintiéndose cada vez más. "Hay días que hay asamblea, hay días que hay paro. Las audiencias que se programan son las de detenidos, y dentro de eso aquellas que requieren la urgencias de ser realizada porque la persona privada de su libertad, puede recuperarla dependiendo de lo que resuelva el Juez. Atento a ese tenor y de acuerdo a los antecedentes de la época de la pandemia, tomamos esa decisión", dijo Valerio y agregó: "Lo hablé con el procurador, quien transmitió que esto le permitía trabajar un poco más ordenadamente, porque a veces preparaban audiencias para personas privadas de la libertad y después no se pueden hacer".

Por otro lado, el juez de la Suprema Corte explicó que "en materia penal, veníamos advirtiendo desde hace mucho tiempo situaciones que deberían ser resueltas como la transformación del Poder Judicial. La reforma penal está paralizada, prácticamente, hace cinco años. En el Ministerio Público hace falta reformar la investigación penal y formalizarla. Eso requiere mayor cantidad de recursos. Esto era previsible y también es previsible que va a agravarse si no tomamos medidas".

En este sentido, Valerio expresó que es necesaria una reestructuración integral de la Justicia. "Hay que hacer la ingeniería, hay que tomar posiciones, no solamente en materia penal sino en los distintos fueros. Hay que empezar a medir cuántos funcionarios hay en relación a cada juez y de ahí tomar decisiones respecto a qué se va a hacer", comentó. Añadió que "históricamente han habido algunas cuestiones que han afectado. Por ejemplo, la implementación del código de la Ley 6730 hizo que el Poder Judicial asumiera funciones que antes hacía la policía, pero para eso no se le otorgaron más recursos, y esto obviamente ha afectado al funcionamiento y se va sumando".

Para Valerio, "no se trata simplemente de un problema salarial. Esto es un problema mucho más profundo de hace años. Hay que ver cuántas causas ingresan, cuántos funcionarios tiene cada juez decisor y si es necesario mantenerlo. Por ejemplo, en civil hubo una reorganización con una determinada cantidad de causas. Hoy se han reducido la cantidad de causas y no se redujo la cantidad de personal ni de funcionarios".

"El problema explota por los salarios, porque permanentemente se reduce la capacidad del salario y no solamente está relacionado con la situación económica del país, sino que viene en forma sistemática porque hay una serie de medidas que deben ser adoptadas y no son adoptadas. Se ha negado a esta realidad", aseguró Valerio y expresó con vehemencia: "Todos los que están en contra de producir la gran transformación de la justicia de la provincia, que digan qué vamos a hacer. Sino, no tiene sentido".

Respecto de la resolución del conflicto el juez expresó que "si solamente miramos el problema del aumento de sueldo, va a depender exclusivamente del Ejecutivo"

Escuchá la entrevista completa: