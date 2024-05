Casi un 60% de los argentinos piensa que Milei busca ser un líder mundial antes que resolver los problemas del país

Javier Miei dijo en las últimas horas ser el dirigente que más ha hecho en favor de la libertad a nivel mundial. Evidentemente, prevalece una alta valoración de sí mismo. Pero, para saber qué opina la población argentina o al menos tener una aproximación, Gustavo Córdoba de la consultora Zubán dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y adelantó algunos datos que arrojó el último estudio que hicieron desde la consultora. Se trata de un relevamiento de valoración sobre el presidente y su gestión. Además, brindó un breve análisis para entender dónde está parado el gobierno libertario hoy. "El tema inflacionario está perdiendo capacidad de impacto en la agenda", aseguró Córdoba.

"Milei está, lenta y paulatinamente, ingresando en las filas de la política tradicional. El olor a auto nuevo de a poquito lo va perdiendo", arrancó diciendo el entrevistado. "Hay un dato que hemos publicado a modo de anticipo de nuestra próxima encuesta que sale el domingo próximo, que habla de que para casi el 60% de los argentinos Milei tiene mucha más predilección por mostrarse como un líder mundial que en resolver los problemas de la Argentina".

Por otro lado, Córdoba aseguró que "Milei está normalizando una posición autorreferencial. La sumatoria de los desaciertos en política exterior que, quizá el gran público no le importa tanto, pero los centros de poder sí. De hecho, muchos organismos internacionales o muchos empresarios extranjeros no quieren invertir en el país por falta de seguridad jurídica. El Gobierno no logra ni siquiera sacar un paquete de leyes en el Congreso básicamente por la intolerancia para ponerse de acuerdo con la oposición". El analista agregó que el Gobierno "disfraza sus papelones con cierta dosis de victoria. Por eso, esta autorreferencialidad del presidente lo que hace, a mi criterio, es socavar los cimientos de la democracia que es el consenso, que es la solución pacífica de las diferencias".

En cuanto a números y datos concretos, Córdoba explicó: "Milei, independientemente de haber bajado la inflación con el costo hiper recesivo, o la depresión económica que estamos viviendo hoy, lo que ha logrado es transformar en acción política un clima antiestatal que se originó en dos gobiernos - el de Mauricio Macri y Alberto Fernández - que no estuvieron a la altura de las expectativas económicas de la sociedad". El dilema que tiene Milei "es que sigue con esa teatralización de esos modos, de esa furia, en términos de política, cuando en realidad debiera tratar de concentrarse en conseguir logros. Porque en estos cinco meses que han pasado, ha tenido mucha iniciativa comunicacional digital para perseguir a los dirigentes, a los funcionarios, o a los políticos que no están de acuerdo con él, pero no ha sido capaz de construir un solo relato potable" aseguró.

Gustavo Córdoba aportó un dato exclusivo de la encuesta realizada por su consultora: "Preguntamos, el mes anterior, cuál era la prioridad para el Gobierno ¿bajar la inflación o mejorar el poder adquisitivo de la gente? Y nos dio 50% y 50%. Este mes lo preguntamos de otra manera, preguntamos en tres opciones: ¿Cuál debería ser la prioridad para el Gobierno? ¿Bajar la inflación, recuperar el poder adquisitivo, o crear empleo? Nos dio 30% bajar la inflación, 44% mejorar el poder adquisitivo y 30% generar empleo". Esto muestra que "el tema inflacionario está perdiendo capacidad de impacto en la agenda".

Escuchá la entrevista completa: