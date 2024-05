Lilia Lemoine apuntó contra otros diputados y puso en duda su continuidad

La diputada Lilia Lemoine apuntó muy fuerte contra otros legisladores. "Son tontos y son malos”, dijo sobre algunos integrantes de la Cámara Baja. También sembró dudas sobre si terminaría su mandato como diputada. "Ahora no sé", explicó y abrió la posibilidad de pedirse una licencia.

Sin distinción de espacios, Lemoine apuntó: "Rodolfo Tailhade bueno no es, Franco Mindi bueno no es, estaba dando vueltas por el Congreso, es la gente que arma operaciones. Myriam Bregman buena no es, te das cuenta que son colectora del kirchnerismo o el larretismo, de quien les convenga".

La UCR tampoco quedó afuera de las apreciaciones de la diputada libertaria: "Hagan que la UCR renuncie a la internacional socialista, sean de centro y las cosas van a estar bien", indicó. Además los consideró un espacio de "centro y de izquierda", y no de "centro izquierda".

En un programa de stream, evaluó también su futuro en la política. Anticipó que sus "sueños no están puestos en la política ahora" y agregó que en sus planes a futuro prioriza casarse y tener hijos. Detalló que no tiene claro si quiere terminar su mandato, y que está la posibilidad de "pedir licencia", y que tiene reemplazos.

"El larretismo y los K me están haciendo mucha campaña, siempre los filmo porque están patoteando a alguien, haciendo algo indebido. La pregunta es ¿son tontos o son malos? Son tontos y son malos”, señaló Lemoine y acusó que "los K" la filman haciendo cosas de la "vida cotidiana".