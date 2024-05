La nueva faceta de Juan Grabois: ahora conduce un programa

El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, debutó este jueves desde las 19 como conductor. Bajo el formato de streaming, estará al frente a partir de ahora de "Jinetes del futuro", un envío semanal que podrá verse por Youtube.

El militante kirchnerista lo anticipó en sus redes: "El año pasado @PabloIglesias me propuso que trabajemos juntos en su canal de noticias iberoamericano, contrahegemónico y plural. Me insistió en que yo mísmo haga un programa y me convenció".

Grabois detalló que su espacio busca "profundizar sobre algunos temas de fondo, proponer alternativas y responder a nuestros detractores. Hoy vamos a hablar del trabajo, su presente, su futuro. Economía popular y planes sociales. Sector público y privado. Empleo joven, flexibilidad y flexibilización. Perspectivas para una nueva industrialización. Nuestras experiencias de vida y nuestros sueños".

Juan Grabois incursionó en el streaming.

El dirigente cierra la invitación aclarando que el proyecto está hecho "sin grandes recursos, pero con mucho amor".

De esta manera, se suma a Guillermo Moreno, otro dirigente kirchneristas con alguna ambición para futuras elecciones que también encontró en el streaming un espacio para seguir difundiendo sus ideas.

