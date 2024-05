Nicolás Maduro tensa la cuerda con Javier Milei: la decisión que tomó con los refugiados en la Embajada argentina

Venezuela no otorgará los salvoconductos a los seis opositores venezolanos que están asilados en la Embajada argentina en Caracas, informó este jueves el segundo hombre fuerte del gobierno, Diosdado Cabello.

Altos funcionarios del Gobierno de Javier Milei explicaron que esperan que la región exija a Nicolás Maduro que cumpla con la Convención sobre Asilo Diplomático y otorgue "sin condicionamientos" los salvoconductos para los seis colaboradores de la opositora María Corina Machado que están refugiados en su embajada en Caracas desde marzo.

"¿Presión? No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria", declaró Diosdado Cabello, también vicepresidente del partido socialista, en su programa en el canal estatal de televisión.

Y, en un mensaje dedicado a Javier Milei, añadió: "El gobierno del fascista que" conduce "la Argentina cree que nos va a presionar a nosotros".

Una de las fuentes del gobierno argentino señaló a la agencia Reuters recientemente que los asilados "tienen que salir de Caracas porque su integridad física corre peligro".

"Las conversaciones con el gobierno venezolano continúan adelante para lograr que los asilados puedan exiliarse y que se les asegure el salvoconducto", comentó este jueves el portavoz Manuel Adorni.

En abril, un alto funcionario del gobierno venezolano señaló que habían otorgado los salvoconductos para que viajaran a Buenos Aires.

Los asesores de María Corina Machado se refugiaron en la sede diplomática, luego que la fiscalía en Caracas emitió órdenes de captura por conspiración contra el gobierno de Venezuela.