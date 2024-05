El ninguneo que los funcionarios judiciales de Mendoza aún no logran digerir

El reclamo de los trabajadores del Poder Judicial se ha prolongado en el tiempo y cada vez es más contundente. Los funcionarios judiciales se sumaron a los empleados que desde hace días exigen aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. Pero hay un agravante que sirve como combustible al malestar de los trabajadores y es la continuidad de los privilegios para los "equiparados a magistrados".

"Para equiparados y magistrados siempre hay fondos para hacer frente a sus aumentos. Pero cuando se trata de funcionarios, no", cuestionó el secretario general del sindicato de funcionarios judiciales Marcelo Fekonja. En diálogo con MDZ Radio admitió que "el tema equiparados es sumamente delicado puertas adentro del Poder Judicial".

La figura de los "equiparados a magistrados" ha servido históricamente para mejorar los salarios de algunos empleados señalados a dedo. En 2020 el exgobernador Rodolfo Suarez impulsó la sanción de una ley para que se elimine ese privilegio que llevaba a que algunos "equiparados" cobraran incluso más que jueces de la Suprema Corte. A pesar de que la ley se aprobó, el caso se judicializó y al día de hoy sigue sin resolverse. Por ese motivo, la secretaria de la Corte sigue percibiendo un sueldo que supera los 5,5 millones de pesos y lo mismo ocurre con otros equiparados.

"Lo de los equiparados a magistrados es algo que nosotros todavía no terminamos de digerir", admitió Marcelo Fekonja en medio del paro que afecta desde hace días el normal funcionamiento del Poder Judicial.

Por estas horas, los funcionarios judiciales han limitado su atención y la medida ha repercutido en la toma de audiencias y la adopción de resolución por parte de quienes suelen trabajar mancomunadamente con los jueces. El servicio de justicia se ve afectado.

Los judiciales se quejan de que las autoridades del Poder Judicial le patean la pelota al Ejecutivo y que en paritarias no hay marco de negociación. "Siempre que planteamos este conflicto recibimos un no desde el Ejecutivo y ninguna ayuda por parte de nuestro empleador directo que son las tres unidades organizativas del poder judicial", advirtió Fekonja.

"No hay paritaria. Nosotros vamos a la primera propuesta del Ejecutivo, que siempre es baja, en la segunda la mejora un par de puntos y te dicen que no hay más que eso. O la agarrás o no hay nada. No hay negociación. Es una imposición", adhirió.

Por ese motivo, aseguró que existe un "hartazgo" de los funcionarios y empleados judiciales. Sobre todo al observar que los magistrados de Mendoza aparecen entre los mejores pagos del país, mientras que los funcionarios judiciales están en los últimos lugares del ránking nacional.