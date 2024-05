Carolina Losada apuntó contra Martín Lousteau por su reunión reservada con Guillermo Francos: "No fue en representación del bloque"

La senadora de la Unión Cívica Radical Carolina Losada arremetió contra el titular del partido, Martín Lousteau, por el encuentro que mantuvo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, de cara a las negociaciones para la sanción de la Ley Bases.

Cabe señalar que la cumbre entre el presidente de la UCR y el funcionario no fue comunicada oficialmente ni tampoco se informó en el bloque de 13 legisladores en la Cámara Alta.

En ese sentido, Losada señaló que no conocía los temas de lo que había hablado Lousteau con el ministro de Javier Milei. "No fue en representación del bloque, yo me enteré por los medios", expresó en una entrevista a IP Noticias. Y añadió: "Yo leí lo que había ocurrido en los portales. Aún no nos dijo nada".

Asimismo y tras el encuentro con Francos, el exministro de Economía pareció adoptar un tono más moderado hacia el oficialismo y el domingo compartió un video donde propuso tres temas que, según explicó, el Gobierno debería incluir en la Ley Bases y el paquete fiscal: un mejoramiento del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, un mayor financiamiento a las universidades y una finalización de las pequeñas obras públicas paralizadas.

"Me parece que tenemos que tener una reunión interna del bloque en la cual hablemos de por qué se realizan determinadas cosas. Es lo correcto", sostuvo Losada al respecto.

Luego, la legisladora por Santa Fe confesó que la actitud de Lousteau no cayó bien dentro del espacio y subrayó que espera la respuesta que tendrá el senador para el resto del bloque. "Espero que nos cuente de qué trató la reunión y por qué la hizo de esa manera", sentenció.