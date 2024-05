Javier Milei habló por primera vez del paro de la CGT y fue contundente: "Fracaso rotundo"

Durante una entrevista que le concedió al diario El Mercurio, de Chile, el presidente Javier Milei hizo alusión por primera vez al segundo paro general que realizó la CGT desde el inicio de su Gobierno y lo calificó de "un fracaso rotundo".

El mandatario calificó la medida de fuerza como "violenta" y remarcó que, según su mirada, no tuvo un amplio respaldo de la sociedad ya que salió a trabajar pese a que durante la protesta no funcionaron la mayoría de los medios de transporte.

“El paro fue un fracaso rotundo. A pesar de que lograron sumar en las filas sindicales que protestan al transporte, con lo cual le impiden a la gente ir a trabajar, a pesar de ello, la gente salió. De hecho, cerca del 70% estaba en contra del paro”, sostuvo el jefe de Estado.

En este sentido, Milei opinó que se trató de “una medida violenta, que no tiene nada que ver con un reclamo sindical”, sino que fue “directamente una acción política en contra del Gobierno”.

“Miren lo curioso: el 64% de los paros que se han efectuado en Argentina han sido en contra de gobiernos no peronistas. Así es que a mí esto no me sorprende”, planteó el líder de La Libertad Avanza.

Por otro lado, Javier Milei ratificó su programa económico de shock, al señalar que “la alternativa no era seguir con las políticas kirchneristas”.

Consultado sobre si la población seguirá teniendo “paciencia” ante el impacto del ajuste, el gobernante sostuvo que esa pregunta “sería una cuestión válida” si hubiera “alguna alternativa al actual plan”, pero aseguró que “el problema es que no la hay”.

Por último, confirmó al medio chileno que el Gobierno estudia cambios en las leyes para que las Fuerzas Armadas puedan actuar en la lucha contra el narcotráfico.

“Porque eso requiere, al menos en Argentina, modificar el entramado legal para que en determinadas situaciones muy puntuales, las FF.AA. puedan colaborar con las fuerzas federales. Y justamente tiene que ver con el narcoterrorismo. Ese tema lo tenemos muy presente”, concluyó.